Bruna Biancardi deseja boa sorte sorte para Neymar em apresentação do jogador no Al-Hilal

Neymar se apresentou ao clube em evento em Riade, capital da Arábia Saudita, neste sábado, 19

Neymar começou oficialmente uma nova etapa de sua carreira e agora joga no Al-Hilal, da Arábia Saudita. E Bruna Biancardi, grávida de sua filha, Mavie, o acompanhou neste novo desafio. O jogador se apresentou ao clube neste sábado, 19, e sua parceria aproveitou para desejá-lo boa sorte.

"Que Deus abençoe este novo capítulo...", disse ela em seu Instagram.

A apresentação do craque aconteceu no Estádio Rei Fahd, localizado em Riade, capital da Arábia Saudita. Mais de 67 mil pessoas estiveram presentes. Antes, Neymar e Bruna moravam em Paris, capital da França, já que o brasileiro jogava no PSG mas o craque chegou em seu novo lar em grande estilo.

Neymar Jr. viajou até a Arábia Saudita para se juntar ao Al-Hilal em um avião de mais de R$ 1 bilhão do príncipe Alwaleed bin Talal, a aeronave, um Boeing 747. Ele desembarcou na capital saudita na tarde de sexta, 18.

O Boeing possui dois andares e uma cadeira semelhante a um trono no centro da sala de estar. Além disso, são dois quartos e uma mesa de jantar com 14 lugares dentro da aeronave. O avião tem capacidade para levar mais de 400 pessoas e toda a decoração interna é em dourado.

Bruna Biancardi fala sobre mudanças no estilo na Arábia Saudita

Bruna Biancardi, devem se acostumar com algumas regras impostas pela lei islâmica. Uma das principais restrições se aplicam à Bruna, que deve mudar seu estilo de vestimento em respeito à cultura e religião local. Na Arábia, ela deverá se vestir de maneira discreta, cobrindo a maioria de seu corpo. Contudo, por ser estrangeira, ela pode optar por não usar o véu típico na cabeça.

Nesta manhã de sábado, 19, a futura mãe de Mavie, sua primeira filha com o jogador, falou um pouco sobre as mudanças em sua vestimento nos stories do Instagram. "Vocês estão mandando várias perguntas de curiosidades daqui. Eu acabei de chegar, não sei ainda muitas coisas. Li um pouco sobre a cultura, mas preciso me aprofundar", admitiu Bruna.

Em seguida, ela também disse que entendeu que estrangeiros não precisam usar o véu, mas que devem seguir outras regras de vestimentas. "A gente deve cobrir os ombros e os joelhos, por respeito mesmo", disse a influenciadora.