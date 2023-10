Britney Spears xinga a irmã, Jamie Lynn, em biografia polêmica

No livro de memórias 'A Mulher em Mim', que será lançado no próximo 24 de outubro, Britney fala sobre a relação com a caçula

Em sua biografia, que chega às lojas na próxima terça-feira, dia 24, Britney Spears dá detalhes de sua relação com a irmã mais nova, a atriz Jamie Lynn Spears. A cantora vai detalhar a conturbada relação entre as duas, especialmente durante a época em que a cantora estava sob a tutela do pai, Jamie Spears.

Segundo informações divulgadas pelo Us Weekly, o livro narra um momento de 2002, onde a cantora retornava para a casa dos pais após uma turnê. Na época com 22 anos, e a irmã com 11, a mãe e o pai das duas tinham acabado de se separar.

A loira conta que não gostava da forma como a irmã mais nova "governava" a residência. Ela também se incomodou com o modo que a caçula tratava a mãe. Ainda segundo a imprensa internacional, Britney também teria se sentido “traída” ao ver a maneira como Jamie Lynn havia “mudado”, no livro de memórias a voz de ‘Toxic’ ainda chega a chamar a irmã de ‘uma total v*dia’.

Em agosto, a cantora pareceu atacar sua irmã mais nova em um post no Instagram, enquanto estava de férias no México. “Quando sua irmã diz 'Eu a amo até a MORTE'... você aprende a começar a viver!” ela escreveu.

O pai de Britney e Jamie Lynn, Jamie Spears, tem enfrentado uma série de problemas de saúde e supostamente mora com a caçula. No início de outubro, uma fonte próxima à situação disse que a cantora ficou muito magoada ao saber disso.

“Ela se sente traída porque sua irmã está apoiando seu pai e permitindo que ele cuide de seus filhos depois do que ele fez com ela. Ela não consegue acreditar que Jamie está cuidando das filhas de Jamie Lynn quando ele é parcialmente culpado pelo desentendimento de Britney com seus dois filhos”, revelou a fonte.

Britney Spears rebate acusações sobre seu novo livro

Britney Spears veio a público por meio de seu Instagram rebater algumas críticas e acusações feitas sobre seu novo livro de memórias, que chega as bancas no próximo dia 24. Ao revelar que fez um aborto após engravidar do cantor Justin Timberlake, porta-vozes do artista e de sua atual esposa Jessica Biel pediram para que Britney “deixasse o passado de lado”.

Por meio de um texto publicado em suas redes sociais, a diva pop rebateu essas acusações. “O propósito do meu livro não é ofender ninguém de maneira nenhuma! Aquilo sou eu antes... Aquilo está no passado!”, começou dizendo a artista sobre as críticas.