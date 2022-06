Britney Spears está vivendo um conto de fadas em sua nova casa, afirma site

Britney Spears se muda para nova mansão milionária e fonte afirma que ela está vivendo um conto de fadas ao lado do marido

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 12h58

A cantora Britney Spears está dando início a vida de casada com o modelo Sam Asghari.

De acordo com uma fonte próxima da Princesa do Pop para a Revista People, ela está muito feliz com esse novo recomeço, especialmente com a mudança para a nova propriedade.

Britney Spears está vivendo um conto de fadas após mudança para nova mansão:

"Britney ama sua nova casa. Ela a escolheu com Sam, e queria um novo começo com ele. Tem sido muito importante para ela ter uma casa que comprou sem ter que pedir a aprovação do pai [Jamie Spears]", disse a fonte. "Ela ainda não consegue acreditar que é casada. Ela gosta muito e adora chamar Sam de marido", detalhou o insider.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Britney Spears (@britneyspears)

Britney Spears se muda para mansão avaliada em mais de R$ 60 milhões:

De acordo com TMZ, a nova mansão de Britney Spears e Sam Asghari fica localizada no Calabasas, Califórnia, Estados Unidos, e foi avaliada no valor de US$ 11,8 milhões, cerca de R$ 60 milhões. Além disso, ela estará mais próxima aos filhos, Sean (16) e Jayden (15).

A nova residência da artista, que fica em um terreno com quase dois acres de terra, tem cinema e piscina com toboágua, além de uma sala só para embrulhar presentes.

Ainda na última semana, a cantora havia desativado as redes sociais, pouco tempo após o casamento, porém, reativou o Instagram para compartilhar novos registros em sua nova mansão.