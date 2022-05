Britney Spears revela novos detalhes do livro sobre sua tutela: ''Pode não ser a coisa mais segura''

Cantora Britney Spears revela data de lançamento do seu "revelador" livro de memórias

Redação Publicado em 10/05/2022, às 11h49

Britney Spears usou as redes sociais para falar abertamente sobre os “segredos” que foram expostos por outras pessoas e a decisão de escrever o próprio livro de memórias, trazendo à tona sua tutela abusiva nos últimos 15 anos.

Para contar sua versão da própria história, a Princesa do Pop assinou um acordo de US$ 15 milhões de dólares, cerca de R$ 80 milhões de reais, com editoras em fevereiro deste ano.

No post, a loira explicou mais sobre o lançamento, a data que ele será publicado e afirmou que "pode não ser a coisa mais segura''. Inclusive, após a repercussão, a postagem foi deletada.

Britney Spears irá contar os bastidores por trás da sua tutela abusiva em novo livro:

“Quero falar sobre os segredos que tive que guardar nos últimos 15 anos. Direi, são honestamente paralisantes. Eu tinha tantas reclamações que queria compartilhar e trazê-las à tona apenas para ser instruída. Não para ser calada. Então eu comecei a ficar com raiva todo esse tempo! Então todas as ofertas de dinheiro para contar o meu lado da história… e todos os documentários eram lixo! Tenho certeza de que foi a ignição para me levar adiante, mas honestamente, eu só queria cuspir no rosto de qualquer pessoa que chegasse perto de mim. Sentar e compartilhar minha história pode não ser a coisa mais segura! Meu livro sai no final deste ano. Uma vez lançado, não tenho certeza do que vai acontecer, pessoal”, disse a atriz.

Britney Spears ficou sobe a tutela abusiva do pai, Jamie Spears, por 13 anos:

Desde 2008, quando Jamie assumiu o controle da vida da diva pop após sua internação numa clínica psiquiátrica, todos os milhões arrecadados em álbuns e turnês foram tirados dela, que recebia apenas 2 mil dólares semanalmente.

Durante o depoimento em busca da sua liberdade, a estrela afirmou ter perdido o controle de sua carreira, como de seu próprio corpo e dos filhos. Além de não ter poder de decisão na carreira musical, a cantora era obrigada a se medicar contra sua vontade.