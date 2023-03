Briga na Justiça: ex de Gal Costa quer metade da fortuna deixada pela cantora

Ex de Gal Costa quer metade dos bens deixados pela cantora; entenda a disputa

A empresária de Gal Costa entrou na disputa pela fortuna deixada pela cantora. Wilma Teodoro Petrillo entrou na Justiça para tentar o reconhecimento da união estável que as duas teriam vivido.

As informações são do colunista Leo Dias, do 'Metrópoles', que revela que caso a questão seja concluida como procedente, a empresária vai ficar com 50% de todos os bens da cantora.

Vale lembrar que Wilma Teodoro Petrillo também é detentora da guarda de Gabriel Penna Costa, de 17 anos, único filho e herdeiro do ícone da MPB que faleceu em 9 de novembro de 2022. A causa da morte não foi revelada pela família. O velório aconteceu na Assembleia Legislativa e o enterro foi reservado apenas para os mais próximos.

No ano passado, a postura da empresária irritou alguns fãs que deixaram mensagens criticando seu comportamento. É que eles alegaram que Gal Costa gostaria de ser enterrada no Rio de Janeiro, mas acabou sepultada em São Paulo.

ADOÇÃO

A cantora adotou Gabriel Costa, de 17 anos, em 2007. Na época, o jovem tinha apenas 2 anos de vida e vivia em um abrigo no Rio de Janeiro. Neste ano, ela comemorou o aniversário de 17 anos do filho com uma homenagem especial nas redes sociais. Ela relembrou várias fotos do crescimento do rapaz.

Em entrevista para Jô Soares há alguns anos, Gal Costa falou sobre a importância do filho em sua vida. “Criança é a melhor coisa do mundo. Ele mudou minha rotina, minha vida. Hoje sou uma pessoa mais feliz”, declarou.