Gal Costa deixou um filho de 17 anos, que foi adotado pela cantora

Gal Costa faleceu nesta quarta-feira, 9, e deixou um filho de 17 anos. Veja fotos dos dois juntos

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 13h10

A cantora Gal Costa faleceu aos 77 anos de idade e deixou um filho. Ela era mãe de Gabriel Costa, de 17 anos, que foi adotado por ela em 2007.

Na época, o jovem tinha apenas 2 anos de vida e vivia em um abrigo no Rio de Janeiro. Neste ano, ela comemorou o aniversário de 17 anos do filho com uma homenagem especial nas redes sociais. Ela relembrou várias fotos do crescimento do rapaz.

Em entrevista para Jô Soares há alguns anos, Gal Costa falou sobre a importância do filho em sua vida. “Criança é a melhor coisa do mundo. Ele mudou minha rotina, minha vida. Hoje sou uma pessoa mais feliz”, declarou.

A morte de Gal Costa foi confirmada pela assessoria de imprensa dela na manhã desta quarta-feira, 9. Ela faleceu aos 77 anos, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. Recentemente, ela se afastou dos palcos para fazer uma cirurgia de retirada de um nódulo na fossa nasal direita.

Veja as fotos de Gal Costa com o filho, Gabriel: