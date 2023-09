Briga? Entenda por que herança de Mussum ainda é disputada entre os filhos do comediante

Mussum, que morreu há quase 30 anos, deixou herança milionária que ainda é disputada entre seus cinco filhos

Mussum, que morreu há quase 30 anos, vai ganhar filme sobre sua história que estreia em 2 de novembro deste ano com Mussum, o Filmis. O comediante deixou uma herança milionária que ainda é disputada entre seus cinco filhos. Entenda por que patrimônio é motivo de briga até hoje.

Em 2019, o cirurgião dentista Igor Palhano foi descoberto como filho de Mussum após um teste de DNA. Desde então, ele briga na Justiça pelo direito à herança e o reconhecimento da paternidade. "Estou esperando o meu reconhecimento de paternidade até hoje. Demorou muito porque a minha mãe, que era a advogada principal, colocou algumas coisas no início do processo que não estavam certas e isso atrasou um pouco mais", revelou em conversa com o portal Extra.

"Estou aguardando esse meu reconhecimento, que está previsto até o final deste ano. Deveria ter saído muito antes. Falta só isso para eu poder ver o que tem e pedir o que é meu de direito. Só depois que eu vou ter acesso a outras coisas", acrescentou o filho de Mussum.

Igor Palhano entrou com uma ação para ser inserido no inventário do pai, após seus irmãos afirmarem que ele não tinha direito à herança. Com o processo ainda em andamento, os bens dos herdeiros ficam bloqueados até a conclusão do caso.

"O processo ainda continua, não terminou. Eles concordaram com o reconhecimento, mas ainda falta a sentença para findar essa ação", relatou o advogado Alexander Medeiros, responsável pelo caso atualmente, em entrevista ao portal Extra.

Mussum morreu em 1994, aos 53 anos, após complicações depois de um transplante de coração. O ator, que sofria de miocardiopatia dilatada, teve uma piora do quadro clínico duas semanas após a cirurgia e precisou passar por outro procedimento, mas não resistiu.