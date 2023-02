Brenda Paixão se pronuncia após pedir medida protetiva contra ex

Ex-Power Couple Brenda Paixão pede medida provisória contra Matheus Sampaio e explica relação dos dois

Na última quarta-feira, 2, a internet foi bombardeada com a notícia de que a ex-Power Couple Brenda Paixão havia pedido uma medida provisória e aberto um boletim de ocorrência contra seu ex-noivo, Matheus Sampaio. Neste sábado, 4, a influenciadora usou suas redes sociais para se pronunciar para esclarecer as polêmicas.

“Devido a nossa última discussão, trocas de ofensas e ameaças, eu fui tomar medidas extremas as quais, no fundo, eu nunca quis que fossem por esse caminho. Quando uma relação não é saudável, ambos se ferem”, disse Brenda, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Eu só queria me sentir segura, não queria prejudicar os sonhos do Matheus. Quero que ele seja feliz. Não quero ver ele sofrendo e apanhando desse jeito, porque também me dói”, continuou a influenciadora, explicando a situação.

Brenda ainda disse que eles já conversaram a respeito e se desculparam pelos erros cometidos. “Não tenho ódio, o Matheus já me fez muito bem, e eu também já fiz mal a ele. Ninguém é 100% bom ou ruim. Gostaria que tivessem a humildade para reconhecer que todo mundo já errou na vida e tentassem compreender”, disse. “Chega de confusão, de verdade, não queremos mais isso! Queremos seguir nossas vidas em paz, cada um com o seu caminho”, concluiu.

Pedido de medida protetiva em outubro

Segundo o colunista Leo Dias, uma medida protetiva foi pedida em outubro do ano passado. Isso porque em 15 de setembro de 2022 eles tiveram uma briga, a ruiva teria pedido que ele deixasse o apartamento e ele teria se recusado, a ameaçando.

“O investigado ameaçou Brenda, dizendo: ‘Você vai se foder na minha mão’. Acrescenta que, constantemente, o investigado ameaça expor a declarante nas redes sociais, tendo em vista que ambos são pessoas públicas. Ademais, acrescenta que o investigado ofendeu sua honra, lhe chamando de ‘lixo'”, diz trecho da medida. A ex-'Brincando com Fogo' tem seis meses para representar contra o ex-noivo, para que ele seja processado por ameaça. Vale lembrar que após o término, ele tatuou o rosto de Brenda em tamanho grande em suas costas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!