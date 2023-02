Brenda Paixão faz boletim de ocorrência contra o ex-noivo, Matheus Sampaio

Ex-campeões do Power Couple, os dois estariam em pé de guerra e caso na delegacia

Após o término do ex-casal, campeão do Power Couple, Brenda Paixão foi vista na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher em São Paulo, na noite da última quarta-feira, 2.

O perfil 'Segue a Cami' noticiou que ela estaria fazendo um boletim de ocorrência contra Matheus Sampaio. Ele afirmou não entender o porquê de Brenda ter feito o procedimento.

A coluna de Leo Dias afirma ter visto o documento e contou o conteúdo dele. Segundo o B.O, após o término, a ruiva bloqueou o ex das redes sociais, porém ele continuou ligando para ela de outros telefones. Em 21 de outubro, ela teria pedido uma medida protetiva contra o ex. Até agora, Matheus não recebeu essa solicitação de afastamento. Suspeita-se que há ocultação, quando se sabe da existência do documento, mas o destinatário não aparece para recebê-lo.

Eles também tiveram uma discussão recentemente. Brenda teria ficado com João Zoli no 'Ensaios de Anitta', o que deixou Matheus furioso. "Matheus tomou conhecimento, ficou nervoso, ligou para a declarante e mostrou indignação”, diz trecho do depoimento.

Depois da discussão, um perfil começou a postar fotos exclusivas do casal, que segundo ela, só os dois teriam acesso.

Ela perguntou para o dono da página como ele conseguiu as fotos e ele disse que tinha clonado o celular de Matheus. Assustada, ela pediu que o advogado comunicasse o influenciador, mas ele não teria dado importância. Após o contato com a polícia, o perfil foi deletado. Ela acredita que ele mesmo tenha criado após a briga dos dois.

Pedido de medida protetiva em outubro

Ainda segundo o colunista Leo Dias, uma medida protetiva foi pedida em outubro do ano passado. Isso porque em 15 de setembro de 2022 eles tiveram uma briga, a ruiva teria pedido que ele deixasse o apartamento e ele teria se recusado, a ameaçando.

“O investigado ameaçou Brenda, dizendo: ‘Você vai se foder na minha mão’. Acrescenta que, constantemente, o investigado ameaça expor a declarante nas redes sociais, tendo em vista que ambos são pessoas públicas. Ademais, acrescenta que o investigado ofendeu sua honra, lhe chamando de ‘lixo'”, diz trecho da medida.

A ex-'Brincando com Fogo' tem seis meses para representar contra o ex-noivo, para que ele seja processado por ameaça. Vale lembrar que após o término, ele tatuou o rosto de Brenda em tamanho grande em suas costas.