Brasil vai na contramão do mundo e cai em ranking de mulheres bilionárias; confira lista

Em contramão mundial, ranking de brasileiras bilionárias caiu de oito para seis mulheres

A lista anual de pessoas mais ricas do mundo foi divulgada pela Forbes, nesta terça-feira, 4. Com um crescimento de mulheres na lista, a parcela mundial feminina conseguiu somar 337 mulheres entre 2.640 bilionários, dez a mais em relação ao ano passado. Em contramão, o ranking de brasileiras na lista de pessoas mais ricas do mundo caiu de oito para seis mulheres. Confira quais são as seis mulheres mais ricas do Brasil em 2023.

A primeira das brasileiras bilionárias na lista da Forbes, que ocupa a 100ª posição e possuí US$ 16,7 bilhões, é Vicky Safra (70). Viúva de Joseph Safra, que morreu em dezembro de 2020, ela e seus filhos herdaram o Banco Safra, uma das maiores empresas financeiras do Brasil.

A segunda brasileira que entrou para a lista ocupa o 1.905º lugar entre os mais ricos do mundo. Com um patrimônio de US$ 1,5 bilhão, Ana Lucia de Mattos Barretto Villela (49) é bisneta de Alfredo Egídio de Sousa Aranha, fundador do banco Itaú. Atualmente, ela faz parte do conselho de administração do banco.

Lucia Maggi (70), que ocupa a 2020ª na lista geral, é a terceira mulher mais rica do Brasil. Cofundadora da Andre Maggi Group, a Amaggi, ela juntou US$ 1,4 bilhão com a empresa que atua com soja no agronegócio.

A quarta brasileira que entrou para a lista de pessoas mais ricas do mundo em 2023 foi Anne Werninghaus (37), que conseguiu a 2020ª posição na lista geral, com US$ 1,4 bilhão. Ela juntou sua fortuna atuando como acionista da WEB, do ramo de maquinário industrial, com produção de motores elétricos, transformadores e geradores.