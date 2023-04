Quem são os 10 maiores bilionários do Brasil? Conheça integrantes do ranking

Nova lista divulgada pela Forbes listou os maiores bilionários do mundo; conheça os brasileiros

A revista Forbes divulgou nesta terça-feira, 4, o ranking dos maiores bilionários do mundo. A lista conta com cerca de 51 brasileiros, contando com mais de 2.000 bilionários ao todo, contra os 62 bilionários brasileiros que apareceram na lista em 2022. Conheça a seguir os 10 maiores super-ricos do Brasil.

A primeira brasileira a aparecer é a filantropa Vicky Safra. No ranking geral ela ocupa a 70ª posição e possui uma fortuna de US$ 16,7 bilhões. Nascida na Grécia, a filantropa faz parte da família Safra e é viúva de Joseph Safra (1938-2020). Recentemente, seu nome ficou em alta devido a um processo judicial envolvendo seu filho, Alberto Safra.

Em segundo lugar aparece Jorge Paulo Lemann e sua família. O empresário e economista suíço-brasileiro já apareceu em outros anos no ranking e atualmente possui uma fortuna de US$ 15,8 bilhões. Ele é dono da maior cervejaria do mundo, a Ab InBev, conhecida no Brasil como Ambev, e também é sócio da empresa 3G Capital, que controla redes como Burguer King e Tim Hortons.

Continuando a lista está o empresário Marcel Herrmann Telles, com uma fortuna de US$ 10,6 bilhões. Nascido no Rio de Janeiro, ele já foi considerado o homem mais rico do Brasil em 2021 e se tornou sócio de Jorge Paulo Lemann ao comprar a cervejaria Brahma, em 1989, para 10 anos mais tarde a fundir com a Antartica. Além disso, ele também é sócio da 3G Capital.

Em quarta posição está o investidor-anjo Eduardo Saverin. Nascido em São Paulo, ele integra o ranking com uma fortuna avaliada em US$ 10,2 bilhões. O empresário é um empreendedor da Internet e é um dos cinco fundadores do Facebook, que agora se chama Meta, ao lado de Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris Hughes e Andrew McCollum.

Completando o top 5 está o empresário brasileiro Carlos Alberto Sicupira, mais conhecido como BetoSicupira. Nascido no Rio de Janeiro, o bilionário também é sócio da Ab InBev, a maior cervejaria do mundo, e possui uma fortuna avaliada em US$ 8,6 bilhões. Além disso, ele também é um dos sócios das Lojas Americanas, empresa brasileira do segmento do varejo.

Em sexto lugar está Alexandre Behring. Com uma fortuna de US$ 5,2 bilhões, ele nasceu no Rio de Janeiro e atua como um investidor brasileiro. Ele é co-fundador e sócio-diretor da 3G Capital, presidente executivo do Restaurante Marcas Internacionais, diretor da Anheuser-Busch InBev e presidente da Kraft Heinz. No ano passado, ele apareceu na lista ocupando a 8ª posição.

Seguindo a lista está André Santos Esteves. Nascido também no Rio de Janeiro, o banqueiro, empresário, filantropo, chairman e parceiro sênior do banco BTG Pactual, ele possui uma fortuna avaliada em US$ 4,7 bilhões. Em 2021, ele ocupava a lista geral dos Bilionários do Mundo, também da Forbes, na 638ª posição, com uma fotura de US$ 8 bilhões, na época.

Em oitavo lugar está o produtor cinematográfico João Moreira Salles. Nascido no Rio de Janeiro, ele é documentarista, produtor de cinema brasileiro e fundador da Revista Piauí. Agora, com uma fortuna de US$ 4,1 bilhões ele é o documentarista mais rico do Brasil e, ao lado de seus três irmãos, integra a família de herdeiros e acionistas do Itaú Unibanco.

O nono lugar do ranking é ocupado pelo irmão de João Moreira, o cineasta Walther Moreira Salles Júnior. Nascido também no Rio de Janeiro, ele tem um patrimônio semelhante ao do irmão, US$ 4,1 bilhões. Ele esteve na produção de renomados filmes do cinema nacional como Central do Brasil, Cidade de Deus e Linha de Passe.

O top 10 é completo pelo médico Jorge Moll Filho. Nascido no Rio de Janeiro, ele é presidente do conselho de administração da Rede D'or São Luiz, uma das maiores companhias hospitalares do mundo e a maior do Brasil. Seu patrimônio é avaliado em US$ 3,9 bilhões e, em 2021, ocupou a 11ª posição na lista dos brasileiros mais ricos.