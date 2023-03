Brad Pitt está ‘completamente apaixonado’ por namorada 30 anos mais nova

Fontes próximas a Brad Pitt dizem que o ator está ‘Pronto para o próximo passo’

Brad Pitt (59) está nas nuvens e completamente apaixonado pela nova namorada, Ines de Ramon, de 30 anos. Fontes próximas ao astro de Hollywood revelaram ao Radar Online que o ator estaria pronto para dar o próximo passo no relacionamento com a amada.

As informações foram publicadas nesta sexta-feira, 17. O ator de ‘Clube da Luta’e a empresária têm sido vistos juntos desde novembro do ano passado e o relacionamento parece já ter evoluído consideravelmente.

"Brad tem dito a todos que ele e Ines estão exclusivos (namoro sério)", compartilhou uma fonte ao Radar Online. "Ele está definitivamente aberto para dar o próximo passo, e Ines também."

A designer de joias também tem se dado bem com os amigos dele. “Ines é um grande sucesso com todos os amigos de Brad", disse o insider, que acrescentou que ela até conheceu alguns membros da família do astro via chamada de vídeo. "Eles fizeram alguns encontros e cumprimentos e estão ansiosos para conhecê-la mais", explicou a fonte. "As coisas estão acontecendo muito rapidamente, mas nem Brad nem Ines veem qualquer necessidade de se conter."

Apesar da diferença de quase 30 anos de idade entre o casal, os dois têm se conectado de forma natural. “Assim como Brad, Ines gosta muito de música, moda, viagens e artes. Ela também trabalha duro com uma visão aguçada das coisas, e Brad a procura para obter conselhos sobre seus negócios e coisas como decoração de casa”.

“Brad pode estar chegando aos 60, mas ele tem mais energia do que nunca", compartilhou o contato. "Ele realmente colheu muitos benefícios físicos desde que ficou sóbrio e está em uma forma fenomenal."

Ao Daily Mail, uma fonte revelou no final do mês passado que o ator já apresentou Ines para “quase todos” os seus seis filhos, frutos do relacionamento dele com a atriz Angelina Jolie.