Brad Pitt é flagrado com nova namorada; conheça a designer de joias de 30 anos

Brad Pitt e Ines de Ramon foram vistos juntos em um resort no México; a empresária já foi casada com Paul Wesley

Brad Pitt (59) foi flagrado ao lado da nova namorada, a designer de joias Ines de Ramon (30), no último fim de semana. O casal estava na piscina de um resort na cidade de Cabo San Lucas, no México. A empresária foi casada por três anos com Paul Wesley (40), ator conhecido pela série "The Vampire Diaries". Os dois se separaram discretamente em setembro de 2022.

Nas imagens divulgadas do novo casal pelo site americano "Page six", Ines de Ramon realizou topless e tomou um banho de sol em uma espreguiçadeira. O astro de Hollywood aparece sem camisa, com uma bermuda e lendo um livro. Os dois já levantaram rumores sobre um possível relacionamento em dezembro, quando foram vistos juntos na comemoração do aniversário do artista.

Após o novo casal ser visto pela primeira vez em um show em novembro de 2022, uma fonte próxima a de Ramon confessou à PEOPLE que os dois "estão namorando há alguns meses". Além do mais, acrescentou que eles "se conheceram por meio de um amigo em comum" e que o astro está "realmente interessado" na designer de joias.

Ela se formou em administração de empresas pela Universidade de Genebra em 2013. Além disso, ela tem uma certificação de nutricionista em saúde no Institute for Integrative Nutrition. Entretanto, sua maior experiência é na indústria de joiais. Segundo seu perfil no Linkedin, ela já ocupou cargos no departamento de joais da Christie´s e na joalheria suíça De Grisogono.

Ela é vice-presidente da Anita Ko Jewelry, com sede em Los Angeles, uma marca de joias que conta com a admiração de estrelas como Hailey Bieber (26), Kourtney Kardashian (43) e Mandy Moore (38). A empresária estrelou uma campanha fotográfica para a marca e compartilhou no seu Instagram em fevereiro de 2022.

Ines de Ramon fala vários idiomas. A legenda da maioria de suas postagens no Instagram são em francês, especialmente fotos dela própria enquanto crescia. Ela também é proficiente em inglês, alemão e italiano.