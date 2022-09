Boninho publica foto rara com a filha, Bella, e diverte os seguidores: ''Pai babão''

O diretor de TV Boninho encantou os seguidores ao compartilhar uma nova foto divertida com a filha, Bella

Nesta terça-feira, 13, Boninho (60) encantou ao compartilhar uma foto rara ao lado da filha, Bella (15). Com um registro divertido, o diretor da TV Globo arrancou elogios dos seguidores.

Na imagem, pai e filha fingem que vão cair em um lago, porém a menina está sendo salva pelo pai. "Quando o papai tenta 'salvar' a filha de cair no laguinho!!! Kkkk", escreveu o marido de Ana Furtado (48) na legenda.

Inclusive, a apresentadora contou um detalhe sobre o clique. "Eu fiz esse flagrante. Os dois se salvaram", disse.

Tadeu Schmidt fez questão de comentar a publicação do chefe e amigo. "Pelo ângulo do corpo, parece que vai cair junto…", brincou.

Os admiradores também deixaram os seus elogios nos comentários. "São momentos assim que aquecem o coração", "Que gracinha", "Pai babão que fala né?", "Pai super-herói", disseram eles.

AO LADO DE BONINHO, ANA FURTADO REVELA SE VAI VOLTAR PARA A TV

Ana Furtado (48) divertiu os seguidores ao compartilhar um meme seu nas redes sociais. Voltando de viagem com o marido, Boninho (60), ela brincou e revelou que vai, sim, voltar para a televisão após a sua saída da Globo.

A apresentadora compartilhou uma foto com o diretor da TV Globo no avião com destino para o Brasil após as férias. "Aproveitando o meme da foto ao lado para dizer que eu estou voltando………pra casa, porque das férias ainda não", disse ela.

