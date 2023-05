Bon Jovi fala pela primeira vez sobre noivado do filho com Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown ficou noiva recentemente e celebrou a ocasião nas redes sociais

Em entrevista recente ao programa "Rádio Andy", do apresentador Andy Cohen, o cantor Jon Bon Jovi (61) quebrou o silêncio sobre o noivado de seu filho Jake Bongiovi (20) com a atriz Millie Bobby Brown (19).

Perguntado sobre a jovialidade dos noivos, o cantor falou sobre o relacionamento do filho com a estrela da série ‘Stranger Things’: “Não sei se a idade importa. Se você encontra a companheira perfeita e vocês amadurecem juntos… Acho que que esse é o meu conselho, acho sábio um amadurecimento conjunto”.

A atriz compartilhou a notícia do noivado em abril deste ano. Na foto publicada por Millie no Instagram, é possível ver o anel de noivado dado por Jake, com quem ela já mantém um relacionamento há três anos. "Eu te amei três verões, agora, querido, eu quero todos eles", escreveu ela na legenda da publicação usando um trecho da canção ‘Lover’ da Taylor Swift (33).

Jake também é ator, produtor e "um cara legal", como se classifica em seu perfil na rede social. Além disso, ele também atua como crítico de jogos de video-game, tendo em seus destaques do Instagram a avaliação de oito volumes do jogo Halo, que teve sua última versão lançada no ano de 2021, disponível para videogames do Xbox e para jogos de computador.

Apesar de nunca ter feito um grande papel em sua carreira de ator, ele já participou do sucesso da Netflix Stranger Things ao lado da amada. Na quarta temporada da produção, que foi lançada em 2022, ele participou do segundo episódio do seriado e esteve presente na cena em que Eleven (Millie Bobby Brown) sofre bullying na pista de patinação.

Bon Jovi se casou com Dorothea Hurley em 1989. Na época, ele estava com 27 anos, mas já namorava com a então futura mãe de seus filhos desde o colégio. Juntos, além de Jake, eles ainda tiveram Stephanie (29), Jesse (28) e Romeo (19).