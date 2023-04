Conheça o noivo de Millie Bobby Brown: Filho de Bon Jovi, ator é crítico de video games

Jake Bongiovi, filho de Bon Jovi, e Millie Bobby Brown anunciaram noivado nesta terça-feira, 10, nas redes sociais

A jovem atriz Millie Bobby Brown (19), se tornou assunto nesta terça-feira, 11, ao anunciar o noivado com Jake Bongiovi (20), filho de Bon Jovi, nas redes sociais. Apesar de terem assumido o namoro em novembro de 2021, há quase dois anos, muitos fãs e admiradores da estrela de Stranger Things ainda não conhecem o dono do coração da artista.

Jacob Hurley Bongiovi é o filho mais novo de Jon Bon Jovi (61), grande nome do rock norte-americano, fruto do relacionamento do músico com Dorothea Bongiov (60), com quem é casado há cerca de 30 anos. O jovem tem três irmãos sendo Stephanie (29), Jesse (28) e Romeo (19) e ultrapassa a marca de 1 milhão de seguidores em seu perfil oficial do Instagram, onde costuma compartilhar momentos ao lado de Millie Bobby Brown .

Ele é ator, produtor e "um cara legal", como se classifica em seu perfil na rede social. Além disso, ele também atua como crítico de jogos de video-game, tendo em seus destaques do Instagram a avaliação de oito volumes do jogo Halo, que teve sua última versão lançada no ano de 2021, disponível para videogames do Xbox e para jogos de computador.

Ele também já foi atleta de futebol americano durante o ensino médio e chamava atenção no universo do ativismo político no período escolar. Segundo a imprensa internacional, ele participava de maneira assídua aos protestos em prol de providências em relação aos casos de tiroteios e atentados nas escolas dos Estados Unidos.

Apesar de nunca ter feito um grande papel em sua carreira de ator, ele já participou do sucesso da Netflix Stranger Things ao lado da amada. Na quarta temporada da produção, que foi lançada em 2022, ele participou do segundo episódio do seriado e esteve presente na cena em que Eleven (Millie Bobby Brown) sofre bullying na pista de patinação.