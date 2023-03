Bianca Andrade diz que vai enviar maquiagens de sua marca para Larissa

Ex-mulher de Fred, Bianca Andrade teve uma reação inusitada ao recado de Larissa, eliminada do BBB 23

Bianca Andrade, parece ter aprovado o relacionamento do ex, Fred, com quem tem um filho, Cris, de 1 ano, com Larissa no BBB 23. Tanto que a influenciadora e empresária até disse que vai mandar maquiagens de sua marca para a ex-sister, que foi eliminada do programa nesta terça-feira, 14, em um Paredão com Domitila, Cézar Black e Ricardo Alface.

Bianca falou do assunto ao comentar o vídeo da participação de Larissa no Mais Você, na manhã desta quarta-feira, 15, em que a professora de Educação Física contou que usava os produtos da linha da influenciadora e até pediu para ela mandar alguns para ela.

"Agora que eu vi. Ela já usava a base no programa, é claro que mando", disse Bianca, que ainda elogiou Larissa: "É uma menina do bem e vai ter um pós [programa] ótimo! Aproveita, Lari!".

Larissa do BBB 23 manda recado para Bianca Andrade

Logo após sua eliminação do BBB 23, a educadora física ficou sabendo que foi elogiada pela influencer. A morena então decidiu mandar um recado para a empresária, que reagiu com muito bom humor.

No início do reality, Bianca twittou um elogiou para Larissa, que só ficou sabendo depois que deixou o confinamento: “Larissa é gata gostosa, gente boa, dorme de pé preto e ainda usa a minha base? Que mulher!”. Durante um vídeo, Lari reagiu ao elogio dando risada: “E agora sou madrasta do teu filho!”, brincou sobre o enteado Cris.

Assim que viu o recado de Larissa, a empresária, que também é ex-BBB, deixou um comentário pra lá de inesperado e mostrou que pretende manter uma boa relação com a nova madrasta de ‘Goduco’, como seu filho é apelidado: “HAHAHAHAHAHAHA eu gosto da Lari!! Seja bem-vinda na nossa Boca Family!!", Bianca convidou.

Durante o ‘Mais Você’, Larissa também comentou sobre o elogio de Bianca: "Eu já acompanhava a Bianca nas redes sociais, vi ela no 'BBB', uso as maquiagens dela mesmo e ainda mostrei lá dentro", contou.