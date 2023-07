Bia Miranda surge aos beijos com o namorado e se declara: "Minha felicidade"

Bia Miranda, vice-campeã do reality A Fazenda, se declarou para o namorado nas redes sociais

Vice-campeã do reality A Fazenda 14, da Record TV, a influenciadora digital Bia Miranda usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 11, para fazer uma linda declaração para o namorado, o cantor Buarque.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a famosa aparece toda sorridente, usando um top, uma calça preta e tênis, ao lado do amado, que está de camiseta e bermuda. Em algumas imagens, os dois estão abraçados e trocando beijos apaixonados.

Ao dividir os registros com Buarque, com quem começou a namorar em março deste ano, a ex-peoa abriu o coração e confessou que é muito feliz ao lado do cantor. "Sou tão feliz do teu lado, minha felicidade é você. O sorriso é meu, mas o motivo é você te amo branquelo", declarou a influencer.

Bia e Buarque, vale dizer, compraram uma mansão juntos pouco tempo após assumirem o relacionamento. Nas redes sociais, o artista postou algumas fotos em frente a residência que vai morar com a namorada, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e celebrou a conquista. "Obrigado, meu Deus, por essa vitória! Sei que fomos determinados, mas sei também que de nada teria adiantado se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Trilhamos um caminho justo de muito trabalho! Deus esteve sempre ao nosso lado meu amor. Obrigado, Senhor! Obrigado nossos fãs", escreveu o cantor na legenda da publicação.

Confira as fotos de Bia com o namorado:

Bia exibe corpão em cliques de biquíni na piscina

Na última quarta-feira, 5, Bia Miranda arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao postar diversas fotos ostentando seu corpão sarado enquanto renovava o bronzeado. Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital, que colocou silicone nos seios recentemente, exibiu suas curvas impecáveis ao surgir relaxando à beira da piscina, usando um biquíni fininho preto. "Solzin", escreveu ela na legenda.