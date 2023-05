Bia Bonemer, filha de William Bonner namorava com Giulia Costa? Entenda boato

Boato polêmico envolvendo amizade entre Bia Bonemer e Giulia Costa causou revolta nas famosas

A influenciadora Bia Bonemer, filha de William Bonner, já foi vítima de boatos referente a sua sexualidade. Na época, muitos fãs questionavam sua amizade com a atriz Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra. No entanto, elas eram apenas amigas.

O burburinho começou a circular nas redes sociais há pouco mais de três anos, enquanto Giulia e Bia viviam um momento de muita curtição. Amigas próximas, elas sempre publicavam registros em viagens e festas, o que levantou suspeitas entre os admiradores.

Em 2020, Bia chegou a deixar claro para os seguidores que não vivia um relacionamento com Giulia. "Eu não namoro a Giulia. Nós somos amigas que comentam nas fotos uma da outra como qualquer outra amiga comentaria ", disse ela, que quer investir na carreira de cantora.

Pouco depois, Giulia também passou a ser 'perseguida' por algumas pessoas que duvidava sobre sua sexualidade. Após ser questionada várias vezes sobre o mesmo assunto, ela resolveu se pronunciar.

"Isso é falso. A Giulia Costa nunca ficou com nenhuma mulher. Infelizmente, gosto de homem, para complicar a minha vida. E não, nunca fiquei com nenhuma mulher. Não namoro nenhuma mulher", declarou.

Em outra ocasião, Giulia chegou a perder a paciencia com uma seguidora ao ser novamente colocada contra a parede sobre o assunto. " Não teria problema nenhum se fosse verdade. Mas simplesmente não é e é bem chato ficarem divulgando mentira sobre a sua vida ", escreveu ela, que completou: "Eu sempre falo que não, nós somos melhores amigas".

Nesta semana, o assunto voltou a ser destaque após Bia participar de uma entrevista no podcast Pod da Play. Na ocasião, ela relembrou o quanto sofreu para desmentir os boatos envolvendo sua sexualidade e o romance que as pessoas inventaram com sua amiga.

"Ficava com medo de responder e a pessoa achar que é porque: 'Nossa, tá vendo? Preconceituosa'. Mas é porque eu realmente não namorava ela. E era muito difícil falar isso, porque eu tinha medo da minha resposta parecer outra coisa. Então a gente não falava nada, não dava bola. Mas era uma coisa que começava a incomodar depois de um tempo", disse.