Belo tira casquinha de Gracyanne Barbosa durante alongamento: "Aproveita para amassar"

A influenciadora digital Gracyanne Barbosausou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 10, para compartilhar com seus seguidores um novo vídeo em que aparece fazendo um alongamento para sua aula de pole dance.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a musa fitness surge se alongando no chão, e pede ajuda para o marido, o cantor Belo. O artista, então, aproveita o momento para tirar uma casquinha da amada, apalpando o bumbum dela.

Ao dividir a gravação com os fãs, Gracyanne, que apostou em uma regata branca e uma calça cinza para praticar o exercício, falou sobre a "ajuda" do esposo. "Quando você pede ajuda pro marido na aula de pole e ele aproveitar pra 'amassar'", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs comentaram sobre a elasticidade da influencer e também sobre a 'ousadia' do cantor. "Se eu fazer isso eu não levanto mais não, certeza!", confessou uma seguidora. "Meu Deus, que elasticidade!!", se chocou outra. "Ele tá tirando uma casquinha do seu glúteo porque ele pode", falou uma fã. "Errado não tá né? Ele tem que aproveitar a esposa em todos os momentos", comentou mais uma.

Gracyanne sofre acidente e mostra machucado

Recentemente, a musa fitness Gracyanne Barbosa "deu o seu sangue" literalmente ao praticar pole dance. Em seus stories na rede social, a famosa compartilhou vídeo se pendurando na barra e depois revelou até um machucado que fez durante a aula.

Muito dedicada, a esposa do cantor Belo contou que deu o seu melhor e acabou até sofrendo um acidente em certo momento. Usando um look curtinho, a influenciadora digital apareceu se agarrando no ferro de várias formas, o que acabou até arrancando a pele do joelho. "Hoje posso dizer que dei o sangue na aula de pole. Eu só encostei no pole e minha pele arrancou", contou ela ao mostrar o machucado.