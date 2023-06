Gracyanne Barbosa sofre acidente e mostra machucado: 'Pele arrancou'

Após 'dar o sangue' no pole dance, Gracyanne Barbosa sofre acidente e exibe machucado

A musa fitness Gracyanne Barbosa "deu o seu sangue" literalmente ao praticar pole dance nesta quarta-feira, 28. Em seus stories na rede social, a famosa compartilhou vídeo se pendurando na barra e depois revelou até um machucado que fez durante a aula.

Muito dedicada, a esposa do cantor Belo contou que deu o seu melhor e acabou até sofrendo um acidente em certo momento. Usando um look curtinho, a influenciadora digital apareceu se agarrando no ferro de várias formas, o que acabou até arrancando a pele do joelho.

Machucada, Gracyanne Barbosa tirou uma foto de uma parte de sua perna com sangue e falou sobre ter se ferido. "Hoje posso dizer que dei o sangue na aula de pole", escreveu ela e colocou emojis dando risada da situação.

Em seguida, a mulher do cantor explicou como aconteceu o ferimento. "Eu só encostei no pole e minha pele arrancou", comentou.

Além de pole dance e muita musculação, a musa fitness faz alongamento em casa. Ao exibir as aulas em sua rede social, a famosa sempre choca com sua flexibilidade intensa. Nos últimos dias, ela deu o que falar ao aparecer abrindo as pernas no limite e até aquecendo as partes íntimas.

Veja o machucado de Gracyanne Barbosa:

Gracyanne Barbosa fala sobre detenção do enteado e batata doce azeda: 'Polêmica'

A influenciadora Gracyanne Barbosa resolveu se pronunciar sobre alguns acontecimentos envolvendo seu nome na rede social. Primeiro, a esposa do cantor Belo falou sobre a detenção do enteado e depois acabou esclarecendo o vídeo em que apareceu fazendo um truque para comer batata-doce azeda.

A famosa então questionou o motivo de que as pessoas a cobraram para falar sobre o ocorrido com o filho do marido, o enteado Arthur Paulo Vieira, detido de uma rodoviária no Rio de Janeiro ao ser flagrado com uma pequena quantidade de drogas.

"Estão pedindo pra eu me pronunciar sobre ontem, o acontecido com o meu enteado. Mas porque tenho que me pronunciar? Ele tem 31 anos, é casado, pai, trabalhador, divertido, do bem, sempre tivemos uma relação bacana, quem o conhece sabe como ele é!", começou dizendo.

E continuou: "Vejo gente comemorando quando lê uma notícia ruim, outros debochando, outros aumentando/inventando história, tentando entender porque/pra que, mas paro pra pensar e vejo que essas atitudes dizem mais sobre as próprias pessoas do que sobre quem eles querem falar".

Em seguida, a musa fitness explicou seu vídeo comendo batata-doce azeda. "Eu já mostrei aqui outras vezes! Não sei porque dessa vez gerou tanta polêmica. Recebi muitas mensagens, de quem faz dieta e também já fez isso muitas vezes, em mim nunca fez mal nenhum! O que me faz mal é comer comida de rua, com ingredientes que não sou acostumada, modo de preparo diferente", esclareceu.

Gracyanne Barbosa então se retratou: "Peço desculpas se de alguma maneira "influenciei errado", apenas postei aquilo que sou e vivo há tantos anos, sem intenção nenhuma de prejudicar alguém. Sei da minha responsabilidade nas redes sociais, por isso sempre falo para tomar cuiado em repetir o que o que o outro faz, adaptar as coisas na sua realidade, fazer do seu jeito e buscar auxílio de profissionais".

Por fim, a esposa do cantor Belo mandou um recado. "E pra galera aí que vive com pedras nas mãos pra atacar, cuidado hein, o que desejamos para os outros volta para nós mesmos! Sou feliz com meu estilo de vida", declarou.