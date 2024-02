Belo recheia agenda de Carnaval após Covid e Neymar: 'Momento especial'

Após se recuperar da Covid, Belo cantou ao lado de Neymar no aniversário do ex-craque da Seleção Brasileira, Romário, e agora se prepara pro Carnaval

Pausa é uma palavra que praticamente não faz parte do dicionário do cantor Belo (49). Deixar de trabalhar só se for por conta da Covid-19, doença que enfrentou poucos dias após se apresentar na primeira festa do BBB 24, ao lado do grupo Menos é Mais. Já recuperado, ele se prepara para uma agenda recheada de shows no carnaval depois de soltar a voz ao lado de Neymar (31), na festa de aniversário de Romário (58), no último dia 28 de janeiro. "Momento especial", avaliou.

Belo testou positivo para o coronavírus no dia 18 de janeiro, após sentir sintomas da doença. O artista procurou o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na Zona oeste do Rio, para o diagnóstico.

“A recuperação do Covid foi um susto, mas graças a Deus estou bem agora. Foi difícil ter que me ausentar dos shows, ainda mais no final de semana. Mas quando o corpo manda parar, a gente tem que obedecer, não é”, diz Belo à CARAS Brasil.

Sobre sua participação no BBB 24, no dia 10, Belo confessa que ficou bastante emocionado. “Foi uma experiência incrível! Fiquei muito emocionado em poder levar meu som para a galera do programa, e foi realmente especial estar na casa do Big Brother. Sei o quanto representa o dia da festa para quem está confinado. E é preciso entregar o nosso melhor sempre”, destaca.

O cantor tem seus brothers preferidos, mas optou por manter segredo sobre para quem vai a sua torcida. “Minha torcida vai para todos os participantes, mas tenho um carinho especial por alguns deles. Acompanho o reality da forma que consigo, sempre que tenho um tempinho”, conta.

PALINHA COM NEYMAR

No dia 28, Belo se apresentou na segunda festa de aniversário dos 58 anos de Romário, ídolo de clubes cariocas e da Seleção Brasileira. Ele ainda deu uma palinha ao lado de Neymar, que não se inibiu, subiu ao palco e soltou a voz. O evento foi realizado na Barra da Tijuca.

O astro do Al-Hilal e o pagodeiro são amigos. “O Neymar é um garoto de ouro! O conheço desde muito novinho e faço parte também da vida e da história desse grande menino, ídolo do nosso país”, fala Belo.

E por falar em craques do futebol, o cantor, que é Palmeirense de coração, é fã do futebol. “Amo e tenho uma ótima relação com grandes nomes do campo que são amigos e parceiros. Dividimos momentos muito especiais como esse, no aniversário do Romário, quando Neymar cantou comigo. Romário é meu ídolo máximo! E é um presente poder chamar um ídolo de amigo! Na casa dele, me sinto como se estivesse na minha! Os filhos dele são meus também!”, confessa.

Durante o papo-bate, Belo não deixou de falar da sua grande companheira, a musa fitness, empresária e influenciadora digital Gracyanne Barbosa (40). Eles estão casados há 11 anos. “Gracyanne é tudo para mim. A representação do amor, parceria e cumplicidade”, declara.

Belo ainda define o segredo do casamento feliz: “É se respeitar, se apoiar e se amar sempre. Ela é a minha base, meu alicerce, e eu não seria nada sem ela. Ao longo desses anos juntos, superamos muitos obstáculos e aprendemos que a nossa parceria é para a vida!”.

CARNAVAL 2024

Faltando pouquíssimo para o carnaval, Belo já está no aquecimento. Ele fará 13 shows em apenas seis dias. “O carnaval é sempre uma época muito agitada para mim, com shows e apresentações . Esse ano, vou percorrer as cidades do Rio de Janeiro, Paulo Frotein e Três Rios, além de São Luís, no Maranhão, e São Paulo. Difícil conseguir um tempo para relaxar e curtir a folia. Meu carnaval vai ser no palco, e eu amo tudo isso”, conta.

PROJETOS FUTUROS

Belo se prepara para pegar a estrada com a turnê Soweto 30 anos. O grupo o levou ao sucesso na década de 90. “Em breve, estarei na estrada com a tour Soweto 30 anos e confesso que a resposta do público tem me surpreendido como nunca imaginei. Ingressos esgotados em 24 horas, datas extras”, diz.

“É emocionante essa resposta. Posso adiantar que estou trabalhando em novas músicas e projetos, sempre buscando inovar e levar o melhor para o meu público. Em breve, teremos muitas novidades”, confessa.

Os shows começam em março, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e depois seguem pelo Brasil.