Belo atende pedido de Neymar e faz homenagem para Bruna Biancardi

O cantor Belo cantou a música 'Tudo Mudou' para Bruna Biancardi a pedido do jogador Neymar Jr

Bruna Biancardi, que está à espera da primeira filha com o jogador de futebol Neymar Jr, que se chamará Mavie, marcou presença no show do cantor Belo, que aconteceu em São Paulo, e foi surpreendida pelo artista.

O marido de Gracyanne Barbosa é amigo do atacante do Paris Saint-Germain, e o atleta pediu para que ele dedicasse a música 'Tudo Mudou' para sua namorada. O pedido foi prontamente atendido, e antes de começar a cantar, ele contou para a influencer que a próxima canção era para ela.

"Quando eu estava vindo pra cá, o Neymar me ligou e pediu para eu cantar uma música pra você, tá? Ele quem pediu. Ele disse que você mudou a vida dele em todos os sentidos", disse Belo. O momento foi registrado nas redes sociais por uma amiga de Bruna. "A gente no show e, do nada, uma homenagem. A mãe não aguenta", escreveu.

Vale lembrar que nesta última sexta-feira, 4, Biancardi foi surpreendida por um fã. O youtuber Luis Felipe entregou um buquê de rosas para a futura mamãe, junto de uma mensagem inspiradora. Na gravação, a mamãe de primeira viagem aparece sendo parada pelo jovem, enquanto estava do lado de fora de um restaurante, e ficou bastante surpresa e emocionada com as flores e com o bilhete que recebeu. "Grávida tem um brilho especial no olhar, pois no coração arde a chama do amor incondicional", dizia a mensagem.

Neymar usa chuteiras com os nomes de seus filhos

O jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., colocou um detalhe importantíssimo em suas chuteiras. O atleta passou a usar um par de tênis específicos para o futebol com o nome de seus dois filhos escritos: Davi Lucca, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas, e Mavie, que espera com Bruna Biancardi.