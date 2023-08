Bruna Biancardi recebe flores de youtuber e fica surpresa: ‘Pequenos detalhes’

Influenciadora Bruna Biancardi, grávida de Neymar, ganha flores de youtuber e fica surpresa com gesto

Nesta sexta-feira, 4, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi, que está grávida de sua primeira filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., foi surpreendida por um fã. O youtuber Luis Felipe entregou um buquê de rosas para a futura mamãe, junto de uma mensagem inspiradora.

Através de um vídeo compartilhado nas redes sociais do influenciador digital, Bruna aparece sendo parada pelo jovem, enquanto estava do lado de fora de um restaurante. Na legenda, o youtuber escreveu: “Pequenos detalhes fazem a diferença”.

Bruna aparece nas gravações visivelmente surpresa e emocionada com as flores e com o bilhete que estava junto. Na notinha, estava escrito: “Grávida tem um brilho especial no olhar, pois no coração arde a chama do amor incondicional”. A modelo leu a mensagem entregue por Luis Felipe e agradeceu pelo lindo gesto de carinho.

Os comentários nas redes sociais exaltaram a atitude do jovem. “Amei a reação dela… Ela se emocionou real”, “Mostrando humildade”, “Linda demais essa reação”, “Enquanto isso o Neymar só dá chifres”, são algumas das mensagens que podem ser vistas.

🚨VEJA: Rapaz dá flores e um bilhete para Bruna Biancardi e vídeo viraliza nas redes sociais. pic.twitter.com/B0el63k8TM — CHOQUEI (@choquei) August 4, 2023

Bruna Biancardi é vista com segurança de Neymar

A influenciadora digitalBruna Biancardifez uma rara aparição em público nesta semana ao ser flagrada em um passeio nas ruas de bairro nobre de São Paulo. Na quinta-feira, 27, ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto circulava pela rua na companhia de suas amigas e também do segurança de Neymar Jr, Armando Canais, que é o mais antigo profissional da equipe do atleta.

Na ocasião, Bruna deixou à mostra as novas curvas de sua barriga em crescimento. Ela usou um vestido pink justíssimo ao corpo, que deixou a barriga dela em evidência. No passeio, ela ficou o tempo todo acompanhada das amigas e do segurança.

Vale lembrar que recentemente, Neymar Jr se envolveu em um escândalo após admitir publicamente ter traído Bruna em suas redes sociais. Desde então, os dois têm feito raras aparições juntos e a influenciadora preferiu não comentar sobre a relação e focar em sua gestação.