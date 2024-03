Bárbara Evans revela peso atual 4 meses após dar à luz gêmeos

Bárbara Evan ainda abriu o jogo e comentou quantos quilos faltam para voltar ao peso que tinha antes da gravidez; ela é mãe de Ayla, Antonio e Álvaro

Bárbara Evans aproveitou um tempo livre para conversar com os fãs sobre sua evolução no processo de perda de peso desde que deu à luz os gêmeos Antonio e Álvaro, em novembro de 2023. Na manhã desta quinta-feira, 28, a modelo subiu na balança e revelou que está pesando 58,6 quilos.

"Faltam 3,6 kg para a minha meta! Foram 4 meses de MUITO esforço!! Continuamos no foco", disse ela, animada.

A influenciadora tem o hábito de compartilhar a rotina de treinos em suas redes sociais e mantém o foco em uma vida saudável. Mesmo com o esforço na academia, ela já contou que pretende fazer cirurgias plásticas para modelar o corpo.

Durante a gravidez ela revelou que ganhou 23 kg, desde então, vem registrando a evolução das medidas nas redes sociais. Recentemente, a influenciadora digital comemorou a perda de medidas após a gravidez, nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a filha de Monique Evans surgiu com um lindo vestido estampado no tamanho P.

Em vídeo, ela exibiu o resultado de seu emagrecimento e ainda se mostrou super feliz com a conquista: "Gente, essa é a primeira vez que uma roupa P cabe em mim pós-gestação dos gêmeos. E é uma roupa P que comprei depois da gestação. Nunca tinha usado, porque achei que ia ficar magra mais rápido. Olha que lindo que ficou", desse Bárbara, enquanto exibia seu vestido no espelho de seu closet.

Bárbara Evans explica porque filha ainda usa fraldas

Bárbara Evans usou suas redes sociais mais uma vez para rebater comentários sobre maternidade. Nesta segunda-feira, 25, a famosa explicou porque sua filha, Ayla, de 1 ano, ainda usa fraldas e aproveitou para responder uma crítica que recebeu de um internauta.

Ela compartilhou um print de uma conversa privada que recebeu, onde ela foi criticada por não ter feito o desfralde de sua herdeira. "Nossa não aprendeu a usar o pinico ainda? Já está na hora de sair das fraldas né kkkk", disse a internauta.

Segundo Bárbara, ela apenas está seguindo orientações da médica de Ayla. "Vamos lá: Primeiro, a pediatra dela me orientou para só começar o desfralde depois de 2 anos, ela me falou que não adianta começar antes, porque depois as crianças acabam fazendo xixi na cama", disse ela