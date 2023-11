Bárbara Bruno, filha de Nicete e Paulo Goulart, relembra novela com família no passado

Em entrevista ao Mais Novela, Bárbara Bruno abriu o jogo sobre contracenar com pai de seus filhos e parentes em Papai Coração

Bárbara Bruno (67), filha de Nicete e Paulo Goulart, estrelou o folhetim Papai Coração ao lado da família na década de 1970. Em entrevista ao Mais Novela, a atriz relembrou sucesso da trama no passado e abriu o jogo sobre contracenar com pai de seus filhos e parentes.

"Tinham dois ganchos para o lançamento da novela. O primeiro era, realmente, reunir a família toda no mesmo trabalho. E, o segundo mote, tão forte quanto, era o lançamento de uma nova atriz. O personagem principal dessa novela era uma menina. Foi feito um grande concurso com crianças, e quem participou e ganhou foi a Narjara Turetta, foi o lançamento dela", relembrou Bárbara Bruno sobre Papai Coração.

Filha de Nicete Bruno e Paulo Goulart, a atriz não contracenou somente com os pais na trama, como também com diversos outros parentes e até o pai de seus filhos , Kiko De Micheli. "Foi um sucesso, meu Deus do céu! Era papai, como papai coração, a mamãe fazia a personagem que era irmã do papai na novela. O pai dos meus filhos estava nessa novela também, fiz par com ele. A madre superior era minha avó, a Beth fazia uma noviça, Paulinho era pequeneninho, devia ter uns 11 anos, fazia um engraxate".

"Era até um personagem interessante, porque era um menino de rua. O padre - quem fazia nessa versão era o Renato Consorte - ajudava essa criança. Eu fazia a professora de ginástica do colégio de freiras onde a história se passava. Kiko, que é o pai dos meus filhos, fazia o assistente do personagem do papai. Da família, éramos nós", completou Bárbara Bruno sobre o elenco familar de Papai Coração, que também contou com nomes como Beth Goulart e Paulo Goulart Filho, irmãos da atriz.