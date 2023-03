Bárbara Borges e Iran Malfitano usam pijama com fotos do casal e dão beijão apaixonado

Ex-participantes do reality A Fazenda, Bárbara Borges e Iran Malfitano dão beijão após dançarem a música 'Lovezinho'

Bárbara Borges (44) e Iran Malfitano (41) deixaram os fãs eufóricos ao surgirem dançando juntos e trocando um beijão apaixonado nesta quarta-feira, 15.

Os atores, que começaram a namorar após saírem do reality A Fazenda, da Record TV, compartilharam nas redes sociais um vídeo fazendo a coreografia da música 'Lovezinho', da cantora carioca Treyce, que fez bastante sucesso durante o Carnaval deste ano.

No vídeo, os dois aparecem usando pijamas com fotos do casal estampadas por toda a peça, além disso, no final da dança eles deram um beijão, tirando o fôlego dos fãs.

Ao dividir o registro na internet, Bárbara contou que hoje completa três meses que eles deixaram o reality show, vencido pela atriz. "Sequência de lovezin. Atendendo ao pedido dos nossos fãs amados. Hoje completa 3 meses que saímos da Fazenda!", disse ela na legenda da publicação.

Confira o vídeo de Bárbara e Iran:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Babi Borges 🌻 (@barbaraborgesoficial)

Bárbara explica motivo de não ter beijado Iran em 'A Fazenda'

Em entrevista para a CARAS Brasil, Bárbara Borges explicou o motivo de mão ter beijado Iran Malfitano durante o tempo que eles ficaram confinados no reality A Fazenda. Segundo a artista, tudo foi uma estratégia planejada antes mesmo de entrar na atração.

"Eu confesso que pensei que poderia ter beijo na boca, mas lá dentro eu vi que o negócio era diferente e eu fui muito focada também em jogar, mas é lógico que eu achei que em algum momento poderia acontecer, mas ao mesmo tempo não", disse a loira.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!