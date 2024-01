Avó de Jojo Todynho é internada no CTI após exames: "Não teve jeito"

Xodó da cantora, avó de Jojo Todynho é internada; quadro é completo e demanda cuidados

A cantora Jojo Todynho surgiu abatida nas redes sociais nesta quinta-feira, 4, ao anunciar que a avó, dona Rita, foi internado no Centro de Terapia Intensiva. Tudo começou quando ela sentiu dores fortes na perna.

“Ela está com a perna machucada, ou melhor, sentindo dor. Há algum tempo, a minha avó teve trombose e teve que usar uma meia especial e um gel… Ontem ela me ligou dizendo que está com a perna muito escura e com muita dor”, começou ela.

A funkeira levou a vovó ao hospital e disse que a família toda se mobilizou para atendê-la. “A minha tia já agendou a consulta dela, mas eu vou buscá-la e levá-la na emergência, pelo menos para verificar. Ela está sendo medicada, mas vamos ver se não é alguma coisa que a gente não está sabendo. Aqui é assim e a gente já leva para o hospital”, continuou.

Assim que chegou ao hospital, dona Rita passou por exames que constataram que o quadro era mais grave do que o esperado. “Ela vai fazer os exame e, se der algo, vai ter que ficar. Não tem jeito... Mas dessa vez não teve como mesmo e ela vai ter que ficar internada, gente”.

A funkeira então contou que ela foi transferida para o Centro de Terapia Intensiva. “Acusou trombose, algo que minha avó já teve anos atrás, mas voltou. Porém, dessa vez, está acima do joelho…. Com isso, ela vai ter que ficar em observação no CTI. Eu vou passando tudo para vocês depois”, concluiu a cantora.

Veja:

Jojo Todynho fala sobre cirurgias plásticas pós-bariátrica

Recentemente, Jojo Todynho anunciou que está pronta para mais uma nova fase na sua perda de peso. Na última terça-feira, 26, a cantora contou que irá realizar algumas cirurgias plásticas em breve para corrigir algumas coisas estéticas de seu corpo.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Jojo apareceu apenas com as fitas do bronze em seu corpo e exibiu os resultados de seu corpo, que já mostra transformações bem significativas. Logo em seguida, a artista falou sobre seus planejamentos para reparar algumas partes de seu corpo. "A mãe tá um luxo, hein? Olha, quando eu ficar toda reparada, quero peitinho na bandeja. Agora vou botar um silicone menor, 580 [mls]. Já falei pro doutor: 'Corta essa barriga, estica tudo, lipo as costas toda'", contou Jojo.