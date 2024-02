Audiência de Ana Hickmann e Alexandre Correa é cancelada, diz colunista

Ana Hickmann e Alexandre Correa iria discutir a guarda do filho em uma audiência na Justiça, mas o momento foi cancelado

O divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Correa segue em andamento na Justiça depois que eles se separaram em novembro de 2023. Agora, o colunista Leo Dias informou que a primeira audiência entre eles foi cancelada.

Os dois iriam ficar frente a frente na última quarta-feira, 31, mas a audiência não aconteceu. O encontro seria para definir a guarda compartilhada do filho deles, Alexandre, de 9 anos.

O motivo do cancelamento foram problemas técnicos na plataforma na qual iria acontecer a audiência, já que o encontro seria de forma virtual. Agora, eles aguardam uma nova data para a audiência.

Declaração forte de Alexandre Correa

O empresário Alexandre Correa, que é o ex-marido de Ana Hickmann, foi entrevistado pela colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, e deu uma declaração forte. Na conversa, ele comparou a atual fase de sua vida com a época em que lutou contra o câncer há alguns anos.

"Eu quase fui [morreu]. Eu enfrentei 37 sessões de rádio, 8 de quimio e um fígado perfurado no final do tratamento. Eu vi a morte de perto, passei por duas cirurgias, perdi 30 quilos. A maior lição que um câncer dá para o homem é que ensina a você que o pior pode acontecer. E, graças a Deus, eu passei por um câncer pra suportar toda essa injustiça que tô passando. Porque o que eu estou passando é pior do que um câncer", disse ele à colunista.

Vale lembrar que Alexandre Correa foi diagnosticado com um câncer no pescoço em novembro de 2020. Na época, ele fez uma cirurgia para remover o tumor e passou por tratamento de quimioterapia e radioterapia. Alguns meses depois, ele anunciou que estava curado da doença.