Atriz Lolita Rodrigues deu primeiro beijo técnico com quase 60 anos; relembre

Lolita Rodrigues relatou limitação na carreira em sua biografia, chamada De Carne e Osso, lançada em 2009

Conhecida por estrelar diversas produções de sucesso na TV brasileira, a atriz Lolita Rodrigues, falecida nesta madrugada de domingo, 5, teve uma carreira longeva e aplaudida por muitos admiradores. No entanto, um dos detalhes que poucas pessoas sabem, é que por muitos anos ela não gravou cenas de beijos.

Em 2009, Lolita revelou em sua biografia De Carne e Osso, escrita pela jornalista Eliana Castro, que o marido, Airton Rodrigues, não aceitava que ela fizesse cenas mais românticas e que tivesse beijos. Por conta disso, as sequências sempre contavam com alguns truques.

"Era meio chato, mas falava abertamente: 'Olha, não quero que você me leve a mal. Não fique zangado comigo, mas o Airton não gosta e não quer que eu beije na TV'. Nunca tive nenhum problema com isso. Todos sempre me compreenderam e foram extremamente cavalheiros comigo. Na hora do beijo a gente dava um jeito de fingir e a cena saía", disse.

A artista completou dizendo que não fazia o tipo conservadora, mas que o detalhe nunca atrapalhou o desenvolvimento de sua carreira. Ela conta que, por ter estrelado muitas novelas antigas, acabava que isso não se tornava uma exigência e não fazia muita diferença no decorrer da trama. "Isso nunca atrapalhou a minha carreira de atriz. Nem minha amizade com os atores", declarou.

"Depois, tem uma coisa: as novelas de antigamente eram mais ingênuas. Não tinham safadezas. Nem gosto muito de entrar nesse assunto, porque dá a impressão que eu sou muito conservadora. Não é isso. Mas sou do tempo daqueles filmes de Hollywood em que as intimidades entre os casais eram apenas sugeridas", afirmou.

O primeiro beijo técnico da atriz aconteceu na novela Sassaricando, em 1987, quando ela tinha 58 anos. Na época, Lolita gravou a cena com o ator Carlos Zara, então marido da atriz Eva Wilma, com quem se sentiu bastante confortável. "Ele era meu amigão e havia muita cumplicidade entre nós. Fizemos muitas novelas juntos e eu sou amiga da Eva Wilma. Não dá para beijar qualquer um. Eu não consigo", disse.