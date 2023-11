Lolita Rodrigues ficou marcada por entrevista hilária na televisão; relembre

Além de carreira profissional de sucesso, Lolita Rodrigues ficou marcada por entrevista divertida e repleta de pérolas na TV Globo

Um dos grandes ícones da TV Brasileira, a atriz Lolita Rodrigues morreu aos 94 anos na madrugada deste domingo, 5. Apesar de grandes trabalhos de sucesso em seu currículo, a artista ficou marcada na memória de muitos admiradores por conta de uma entrevista que concedeu a Jô Soares, na TV Globo.

No ano de 2000, ela esteve no sofá do extinto Programa do Jô ao lado de suas amigas, Nair Belo e Hebe Camargo. Na ocasião, as três relembraram histórias marcantes que vivenciaram no passado e chocaram com algumas revelações.

Uma delas foi que Lolita precisou substituir Hebe às pressas na inauguração e primeira transmissão de uma emissora de TV no Brasil. Em 1950 ela foi responsável por cantar ao vivo o hino da tv brasileira, na TV Tupi.

O divertido bate-papo entre as amigas ainda contam com momentos hilários os quais elas brincam, fazem comentários sobre sexo, envelhecimento e, claro, sobre suas trajetórias profissionais.

A entrevista ficou tão marcada na história do programa, que, após o falecimento de Hebe, em 2012, a atração realizou sua primeira reprise desde que passou a ser exibida diariamente na grade da emissora carioca.

"É a melhor homenagem que eu podia prestar a esse grande símbolo da televisão brasileira", disse Jô, na época que o episódio foi exibido: "Espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente se divertiu naquela época".

QUAL A CAUSA DA MORTE DE LOLITA RODRIGUES?

A atriz Lolita Rodrigues morreu na madrugada deste domingo, 4, aos 94 anos, em João Pessoa, Paraíba. A artista estava internada Hospital Nossa Senhora das Neves e tratava de um quadro de pneumonia.

A informação foi confirmada pela Rede Globo, emissora a qual a artista trabalhou em diversas produções. A médica Silvia Rodrigues, filha da atriz, confirmou que o corpo da mãe será cremado nesta segunda-feira (6), numa cerimônia restrita apenas à família.