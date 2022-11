Atriz Elizabeth Hurley conta que ‘foi um pesadelo’ trabalhar com astro de ‘Friends’

Elizabeth Hurley confessou que trabalhar com Matthew Perry, astro de ‘Friends’, foi um pesadelo por conta do vício em álcool e drogas

CARAS digital Publicado em 11/11/2022, às 15h15

Elizabeth Hurley, de 57 anos, é atriz, modelo, produtora e estilista de moda britânica e fez parte do elenco do filme ‘A Serviço de Sara’ (2002), ao lado do astro da renomada série ‘Friends’, Matthew Perry (53). O ator recentemente lançou uma autobiografia onde fala sobre o seu vício de álcool e drogas, na obra ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’ (‘Amigos, amores e a grande coisa terrível’).

Enquanto gravava o filme de 2002 ao lado de Elizabeth, Matthew teve que ir para a reabilitação, causando assim um atraso na produção cinematográfica. E apesar de admitir que o ator seja um comediante fantástico e tenha jeito com as palavras, a colega de elenco relembrou como foi trabalhar com ele nessa época: “Tenho ótimas lembranças dele. Para ser honesta, foi um pesadelo trabalhar com ele naquela época e, como agora se sabe, nosso filme foi paralisado por causa de seu vício”, confessou.

“Foi um pouco difícil, mas ele voltou e foi fabuloso”, completou Elizabeth, que revelou que o ator teve que regravar todas as cenas novamente. “Foi difícil, obviamente ele estava passando por um momento difícil, mas ainda era muito charmoso e uma pessoa adorável para se trabalhar. Mas você podia ver que ele estava sofrendo com certeza”, finalizou a atriz. Matthew admitiu que tomava dezenas de comprimidos de remédios e que também tomava um litro de vodca por dia.

Matthew Perry fala da importância de Jennifer Aniston em sua recuperação contra o vício

Durante uma entrevista que deu à revista People, Matthew abriu o seu coração e falou sobre a importância que Jennifer Aniston, colega de elenco em ‘Friends’, teve em sua recuperação contra o vício em drogas e álcool.

Em um dos trechos, ele revela que Jennifer Aniston o confrontou no set de “Friends”, falando que todos sabiam que ele estava bebendo. “Imagine o quão assustador foi esse momento. Ela foi a pessoa que mais estendeu a mão. Sou muito grato a ela por isso”, revelou Matthew