Atriz de novelas da Globo perdeu paixão para homicídio; relembre

Atriz de novelas da Globo deixou a televisão após tragédia com namorado e seguiu carreira com homenagem para o músico

Carla Daniel (58), que coleciona diversos trabalhos em novelas da Globo, perdeu paixão para homicídio em agosto de 2021. Conhecida por seus papéis em Chocolate com Pimenta, O Cravo e a Rosa e Alma Gêmea, a atriz deixou a televisão após a morte do namorado e seguiu carreira com homenagem para o músico. Relembre o que aconteceu na tragédia.

Em agosto de 2021, Sérgio José Coutinho Stamile, namorado da atriz de novelas da Globo , foi assassinado no parque Garota de Ipanema. Com quase um ano da tragédia, em julho de 2022, o suspeito do homicídio foi preso e confessou o crime por uma tentativa de roubo de celular, em relato à Polícia Civil do Rio de Janeiro. As informações são do portal Notícias da TV.

"Meu grande amor me deixou hoje. Estou com o coração partido! Queria tanto mais juntos, mas agradeço todos os momentos que tivemos. O bem que você me fez, sua generosidade, sabedoria. Encontro de almas literalmente. Te amo para sempre meu grande amor e todo seu enorme coração que você me permitiu senti-lo totalmente ficará sempre na minha alma", declarou Carla Daniel na época, pelas redes sociais.

Após a morte do namorado, a atriz de novelas da Globo deixou a televisão e seguiu carreira com homenagem para o músico, que fazia parte da banda Carlota e Joaquins. Carla Daniel fez questão de continuar o projeto como vocalista e compositora para homenagear Sérgio José. O último trabalho da artista na televisão foi em uma participação na série Brasil a Bordo, em 2018.

