Atriz de Mulheres Apaixonadas foi proibida de trabalhar pelo marido; saiba quem

Saiba qual atriz de Mulheres Apaixonadas foi proibida de trabalhar na TV durante 25 anos de casamento

Marly Bueno ficou conhecida por viver a vilã Marta em Mulheres Apaixonadas, novela transmitida originalmente em 2003 que está em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo. A artista se casou em 1963 com Hilton Marques (84), com quem viveu romance durante 25 anos, mas foi proibida de trabalhar na televisão pelo marido. Saiba o que aconteceu com a atriz de Mulheres Apaixonadas.

Antes de se casar, Marly Bueno ganhou fama no início de sua carreira ao trabalhar em programas televisivos na TV Tupi durante a década de 1950. Durante a trajetória, a atriz de Mulheres Apaixonadas conheceu Hilton Marques, um dos redatores dos programas de Jô Soares, e se casou com o profissional.

Durante a união, o marido de Marly Bueno proibiu a atriz de trabalhar na televisão, segundo informações do portal TV Foco. Após 25 anos de casamento e somente algumas participações no meio televisivo, a artista pediu o divórcio e retornou para novos trabalhos na TV. Em 1991, Marly Bueno participou da novela Felicidade, trabalho que foi seguido pela atuação em Laços de Família, em 2000, na novela Mulheres Apaixonadas, em 2003, e em Páginas da Vida, de 2005.

Após as novelas, a artista esteve presente em trabalhos na Record até ter complicações causadas por uma cirurgia no intestino. Marly Bueno foi internada e, após duas semanas de luta contra o problema de saúde, não resistiu e morreu em 12 de abril de 2012.

Leia também: Ator da Globo contou ter sido agredido na rua após viver vilão em novela