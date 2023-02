Atriz de Mar do Sertão largou faculdade para seguir novela: 'Não me arrependo'

Mariana Sena estudava fonoaudiologia antes de integrar o elenco de Mar do Sertão; a atriz largou a faculdade para se dedicar à carreira artística

Mariana Sena (27) é a intérprete de Lorena em Mar do Sertão. A atriz estudou fonoaudiologia, mas trancou a faculdade na reta final do curso para se dedicar à novela. Ela foi a primeira pessoa de sua família a passar no vestibular em uma universidade pública. "Não me arrependo", declarou ela em entrevista à CARAS Brasil durante o Carnaval na Sapucaí.

Ela estudava na USP (Universidade de São Paulo) e fazia estágio no Hospital das Clínicas quando surgiu a oportunidade de fazer parte do elenco de Mar do Sertão. Mariana tentou conciliar as duas carreiras, mas não conseguiu por muito tempo. Entre os trabalhos como atriz, ela trancava o curso de fonoaudiologia, depois retornava.

"Eu ia me formar em fonoaudiologia. Eu fazia teatro paralelo à faculdade, então eu estava me formando... Em 2022, no meu último semestre eu larguei. Eu não me arrependo, é uma profissão maravilhosa, mas eu não me vejo fazendo aquilo cotidianamente", afirmou.

A novela das seis não foi o primeiro trabalho audiovisual de sua carreira artística. Antes, ela participou de algumas séries, como Spectros (2020), da Netflix, e duas produções para o Globoplay: Todas as Mulheres do Mundo (2020) e Segunda Chamada (2021). Também tem projetos no cinema e no teatro.

Lorena integra o trio de amigas formado ainda por Labibe (Theresa Fonseca) e Candoca (Isadora Cruz). Juntas, são conhecidas como as "três Marias" e não se desgrudam, mas a amizade vai além das telinhas.O elenco da trama se tornou uma família e elas desejam continuar a relação. "As vezes a gente não se cruza e uma manda mensagem para a outra falando que está com saudade".

A atriz nasceu em São Paulo, mas a amiga de Candoca é nordestina em Mar do Sertão. Então, ela e Theresa Fonseca, que também é paulista, fizeram aulas para aprender o sotaque. "Tem as nossas referências também e a convivência. A gente fica o dia inteiro conversando e acaba quando a gente pega a melodia."