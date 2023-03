Atriz da Globo celebra decisão da Justiça sobre assassinato do pai

Caroline Dallarosa, atriz de 'Além da Ilusão', comemora condenação dos responsáveis pela morte de seu pai, policial militar assassinado em 2018

A atriz da Globo Caroline Dallarosa (25), que interpretou Arminda na novela das seis Além da Ilusão, usou as redes sociais para comemorar a condenação dos assassinos de seu pai.

Nos stories de seu Instagram, na quarta-feira, 15, a jovem se pronunciou sobre a decisão da Justiça pela morte de seu pai, o policial militar Paulo Marco Chaniuk.

Os dois assassinos responsáveis foram condenados cinco anos após o crime pelo Tribunal do Júri de Campo Largo. A atriz lamentou a demora no processo, mas afirmou que está satisfeita com julgamento do caso.

"Ontem foi a audiência dos assassinos do meu pai depois de cinco anos! Infelizmente só fiquei sabendo quando o julgamento estava acontecendo, mas graças a Deus a Justiça foi feita. Espero que o senhor esteja feliz aí em cima", disse ela.

O corpo de Paulo Marco Chaniuk foi encontrado carbonizado em Porto Largo, Paraná, em 2018. Na época do crime, a família chegou a registrar o caso como desaparecimento. Após semanas, as investigações chegaram à conclusão que Jaqueline Braz dos Reis e Jonas da Silva foram os autores do assassinato.

A mulher terá que cumprir 13 anos por homicídio qualificado por motivo fútil e destruição do cadáver. Já o homem, que foi o comparsa, recebeu uma pena menor, condenado a um ano em regime aberto com prestação de serviços.

Confira o post de Caroline Dallarosa sobre o assassinato do pai:

Caroline Dallarosa choca fãs com anúncio de noivado

A atriz ex-Malhação Caroline Dallarosa aproveitou o começo do ano para revelar no início do ano, que está noiva do empresário Rodrigo Solano. Em suas redes sociais, ela publicou uma foto mostrando o anel de noivado sorrindo bastante.

“SIM! Mil vezes sim! Já estamos noivos tem algum tempinho, mas quis esperar pra dar a notícia pra vocês! Que esse ano seja muito abençoado para todos porque eu vou casar! TEM MALUCO PRA TUDO HAHAHAHA te amo te amo te amo”, escreveu ela.

