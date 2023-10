Ator e ex-BBB Lucas Penteado é hospitalizado em São Paulo após estresse emocional

O ator e participante do BBB 21 Lucas Penteado foi socorrido por seus pais em um hotel e levado ao hospital em São Paulo

Na tarde desta quarta-feira, 25, Lucas Pentado foi hospitalizado em São Paulo. O ator passou por um estresse emocional e teve de ser levado às pressas ao hospital. Lucas estava em um hotel na região a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo.

Inicialmente, o artista foi socorrido por seus pais enquanto os paramédicos não chegavam. Quando a ambulância chegou ao local, o ex-BBB foi encaminhado para um centro especializado.

Em nota divulgada à imprensa, o advogado do ator, Ariel de Castro Alves, confirmava a informação e falava sobre o estado de Lucas: “No início da tarde de ontem, 25 de outubro, o ator Lucas Penteado teve um estresse emocional quando estava num hotel no centro de São Paulo. O ator foi socorrido pelo pai e pela mãe e foi encaminhado numa ambulância para atendimento médico especializado de saúde mental”.

Após isso, algumas imagens de Lucas sendo levado pelos paramédicos começaram a circular na internet. O artista surgia exaltado, afirmava que não havia tentado tirar sua própria vida e ainda chamava pelo nome da atual namorada.

Atualmente, Lucas estrelou o filme “Nosso Sonho” que conta a história da dupla musical Claudinho e Bochecha. O longa, em que Penteado interpreta Claudinho, bateu o recorde de filme nacional mais visto em 2023, com o marco de mais de 430 mil espectadores.

Porém, o artista é muito lembrado por sua polêmica participação no Big Brother Brasil. Além de gerar um conflito na casa durante uma festa, Lucas foi alvo da “língua de chicote” da cantora Karol Conká. Após um momento tenso no reality, Lucas optou por deixar o programa.

Polêmica!

No mesmo ano de sua participação do BBB, Lucas se viu envolto em polêmica. Ele acusou sua ex-noiva de tê-lo traído, porém, após a repercussão negativa do caso, o artista veio se retratar publicamente e pedir desculpas.

"Peço perdão para a minha ex noiva e toda sua família e amigos, mesmo sabendo que isso não vai desfazer a exposição que ela sofreu, ainda sim peço perdão, eu não tinha o direito de expor a intimidade de ninguém e reconheço isso. Rezo e peço pra que deus conforte seu coração e abençoe a você e toda sua família", disse na época.