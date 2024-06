Ator de 'Piratas do Caribe' morre após sofrer ataque de tubarão no Havaí

Surfista profissional e ator de 'Piratas do Caribe' morre em trágico acidente com tubarão no Havaí; relembre a trajetória dele

No último sábado, 22, um trágico acidente com um tubarão resultou na morte do surfista e ator da franquia famosa 'Piratas do Caribe', Tamayo Perry, no Havaí, Estados Unidos. Seu falecimento só foi confirmado pelas autoridades agora, e surgiram novos detalhes sobre sua partida, além de curiosidades sobre sua trajetória profissional.

Conforme divulgado pelas autoridades, Tamayo, surfista profissional que conquistou seu papel na franquia justamente por conta de sua habilidade nas ondas, estava surfando na ilha de Oahu. No entanto, ele foi atacado por um tubarão e, apesar de ter sido socorrido por uma equipe de resgate, não resistiu aos ferimentos após ser mordido.

Nas redes sociais, a Liga Mundial de Surf deu mais detalhes sobre o ocorrido e lamentou a partida do atleta, que era natural da ilha e estava acostumado a surfar desde os 12 anos de idade: “Estamos profundamente tristes por partilhar que a comunidade do surf perdeu um ícone amado ontem”, eles iniciaram o comunicado.

“Um conhecido surfista e nadador-salvador, Tamayo Perry, faleceu após ferimentos de um ataque de tubarão que ocorreu no lado leste de Oahu. Tamayo foi especialista em Pipeline/Teahupo'o, freesurfer, ex-concorrente e membro da WSL por muitos anos. Ele se tornou um nadador-salvador da cidade”, informaram com pesar.

Relembre a trajetória de Tamayo Perry:

No comunicado, a Liga Mundial de Surf também prestou suas condolências à família do surfista e declarou luto: “Ele era uma grande parte da comunidade North Shore. Os nossos corações estão com a família e amigos de Tamayo”, a equipe mundial de surf lamentou a partida do atleta e ator, que participou do quarto filme de ‘Piratas do Caribe’.

Além de ter participado da franquia de sucesso, Tamayo também integrou o elenco de séries renomadas como 'Lost' e 'Hawaii Five-0', além de filmes sobre surf, como o drama 'A Onda dos Sonhos'. Apesar de estar afastado das telas nos últimos anos, ele era reconhecido como um membro ativo da comunidade e atuava como salva-vidas.

Atriz de 'Piratas do Caribe' revela trauma:

