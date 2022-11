Astrólogo faz análise dos astros na hora do discurso de Jair Bolsonaro

Saiba o que os astros dizem sobre o primeiro discurso de Jair Bolsonaro depois de perder nas urnas

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 18h25

Nesta terça-feira, 1º, o presidente Jair Bolsonaro rompeu o silêncio e fez o seu primeiro pronunciamento após perder nas eleições de 2022. Ele agradeceu pelos votos que recebeu no último domingo, mas não citou o novo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Nas redes sociais, o astrólogo Fernando Fernandes fez uma análise de como estavam os astros na hora do discurso.

O astrólogo apontou que os astros apontavam uma dificuldade de aceitar a perda do poder. "Marte, regente do Ascendente, está retrógrado em Gêmeos, na casa 3 (dos pronunciamentos e também das rodovias), aplicando uma quadratura a Netuno na 12. É um aspecto totalmente compatível com o tom elíptico e nebuloso do discurso. Marte retrógrado em Gêmeos na 3 é uma configuração que descreve literalmente as estradas bloqueadas e os impedimentos à circulação, que o presidente não chegou a condenar de maneira enfática", disse ele em seu Instagram.

Então, Fernando Fernandes continuou a sua análise. "A quadratura T envolvendo Lua, Saturno, Urano, Vênus e o eixo dos Nodos indica que a tensão continua e que não haverá pacificação real nas próximas semanas. Por outro lado, a Parte da Fortuna na 4, que acaba de fazer uma oposição a Plutão, mostra que as transformações iniciadas no último fim de semana são irreversíveis", concluiu.

Relembre o que Jair Bolsonaro disse em seu discurso:

Em seu primeiro pronunciamento após ser derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro falou as manifestações que estão acontecendo pelo Brasil e agradeceu pelos votos que recebeu.

“Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são frutos de indignação, sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil", disse ele.

E completou: "Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia, e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático, e ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da constituição. Enquanto presidente da república e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade, e as cores verde e amarela da nossa bandeira”, disse ele.