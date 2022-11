Jair Bolsonaro faz o primeiro pronunciamento após ser derrotado nas eleições de 2022

Jair Bolsonaro falou pela primeira vez depois que Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições para presidente do Brasil

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 16h50

O atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, rompeu o silêncio depois de ser derrotado nas eleições de 2022. Nesta terça-feira, 1º, ele reuniu a imprensa em Brasília para fazer um pronunciamento oficial.

Em sua declaração, ele agradeceu quem votou nele nas eleições de 2022 e citou os valores do seu governo. Porém, ele não citou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e também não falou sobre os trâmites da transição de governo.

“Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são frutos de indignação, sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil", disse ele.

E completou: "Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia, e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático, e ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da constituição. Enquanto presidente da república e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade, e as cores verde e amarela da nossa bandeira”, disse ele.

