Astróloga fez previsão sobre a morte de Guilherme de Pádua

Astróloga falou sobre Guilherme de Pádua há cerca de três meses: 'Não tem arrependimento'

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 10h49

A morte do ex-ator Guilherme de Pádua está repercutindo na internet nesta segunda-feira, 7, e uma previsão feita pela astróloga Monica Buonfiglio voltou a circular na web. Há cerca de três meses, ela previu que Pádua estava “entre a vida e a morte”.

A previsão foi feita em julho deste ano. "Se esse rapaz não estiver medicado, pode ter problemas no futuro. A sexualidade dele é um pouco conturbada. Ele está com medo de morrer. Provavelmente vai tentar provar sua inocência, não sei como, porque não é [inocente]", disse a astróloga.

E completou: "É um trânsito chamado 'vida e morte'. O quirom dele está na relação de morte com a Dani. E, pelo mapa, não existe arrependimento".

Por fim, ela disse: "Ele tem aspectos de narcisismo, um marte muito agressivo. Vai tentar voltar para a mídia, vai tentar ser ator de novo e vai conseguir".

A morte de Guilherme de Pádua

Guilherme de Pádua faleceu aos 53 anos no domingo, 6 de novembro, ao sofrer um infarto. A morte de Guilherme de Pádua foi confirmada pelo pastor Márcio Valadão nas redes sociais. "Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Para mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele tava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer", disse ele.

Guilherme de Pádua foi condenado pela morte da atriz Daniella Perez. Na época, eles atuavam juntos na novela De Corpo e Alma, e ela foi assassinada no dia 28 de dezembro de 1992. O corpo dela foi encontrado em um matagal com perfurações. Guilherme e Paula Thomaz foram condenados por homicídio qualificado. Ele ficou alguns anos preso, mas foi solto.