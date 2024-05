Simone Mendes revela seu truque para manter a boa forma

A cantora Simone Mendes surpreende ao revelar o que faz para não ganhar peso em sua rotina: ‘Sem comer'

A cantora Simone Mendes revelou o seu segredo para manter a boa forma. Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, ela disse que é adepta do jejum intermitente em sua rotina depois de tentar outras técnicas para manter o peso.

“Emagreci só mais um pouquinho. Já fiz tudo. Chá, injeção, sopa, vento, ovo. O que tivesse eu estava fazendo. Hoje eu não tomo (injeção). Hoje eu estou no jejum intermitente. É aquela coisa de ficar 16 horas sem comer”, disse ela.

E completou: "Não é legal ficar com fome, mas é legal botar uma roupa e ficar organizada".

Além disso, Simone contou que comprou o seu jatinho particular. "Realizei hoje esse sonho. Comprei a minha asa dura [avião]. Eu comprei porque depois da dupla, o que tinha teve de vender. Foi uma bênção porque quando chega num ponto da carreira […] estar saindo dos shows e estar no aeroporto em filas, fica difícil ficar sempre disponível [pro fã]", afirmou.

Simone Mendes exibe boa forma

A cantora Simone Mendes marcou presença na coletiva de um evento no Rio de Janeiro e chamou a atenção com o look escolhido para a aparição em público. Básica, mas cheia de atitude, ela se destacou com peças de couro.

Usando um body preto e uma calça, a irmã de Simaria Mendes fez pose para os fotógrafos no local e impressionou ao exibir sua cinturinha marcada na combinação bem colada ao corpo. A famosa ainda deixou os cabelos soltos.

Há pouco tempo, a artista estava com o marido, o empresário Kaká Diniz, e os filhos, Henry e Zaya, nos EUA. Apesar de ter comprado uma casa em Orlando, ela contou que precisou se hospedar em outra mansão no local e explicou o motivo.