Paolla Oliveira responde se já sentiu raiva de colegas de trabalho

Paolla Oliveira usou as redes sociais para responder questionamentos dos fãs e revelou se já sentiu raiva de alguém que trabalhou com ela

Nesta quarta-feira, 15, Paolla Oliveira separou um tempo para conversar com os seguidores em seu perfil oficial do Instagram. Entre as perguntas respondidas, a atriz revelou se já sentiu raiva de alguém que trabalhou com ela.

"Já ficou com raiva de alguém que trabalhava com você?", questionou um internauta na caixinha de perguntas. "Já, bastante", respondeu Paolla, com bom humor.

Conhecida por trabalhos na Globo e no cinema, a artista não especificou em qual projeto ocorreu o desafeto, mas respondeu a outras perguntas dos fãs. Ainda nos Stories, ela contou que já se disfarçou para não ser reconhecida nos lugares, já dormiu durante um serviço e já chegou em casa bêbada, fingindo estar sóbria.

"Como fugir disso? Pior que a gente fica sóbria assim [num estalar de dedos]", disse a atriz.

Paolla Oliveira revela motivo por trás da decisão de expor intimidade

Paolla Oliveira abriu o jogo sobre sua decisão de expor detalhes de sua intimidade com Diogo Nogueira. Anteriormente mais discreta sobre sua vida pessoal, a atriz compartilhou os motivos por trás de sua mudança de postura e explicou por que agora 'gosta' de falar sobre temas que eram ‘proibidos’ como sexo e seu relacionamento.

Em conversa com o podcast ‘E Você?’, Paolla compartilhou como sua percepção sobre o prazer mudou nos últimos anos. A atriz reconheceu que antes tinha dificuldades para desfrutar dos prazeres e que passou a ressignificar esse aspecto em sua vida, colocando mais foco em si mesma e celebrando mais suas conquistas.

Como resultado, hoje a artista se sente mais à vontade para discutir os assuntos, além de expor detalhes de sua vida pessoal, como sexo e relacionamentos, algo que ela tinha receio de fazer no passado. Inclusive, Paolla contou que tinha ressalvas até em compartilhar suas conquistas, como a casa nova que está construindo.

"Tô mostrando relacionamento, a conquista de uma casa, que antigamente eu jamais abriria a porta da minha casa. A gente tem tanto orgulho de mostrar que está trabalhando e por que quando a gente conquista alguma coisa não mostra? Por que não mostro quando tô bem no meu relacionamento?”, disparou Paolla.

“Então mostro o prazer que é estar na companhia de alguém ou na companhia de amigos", Paolla explicou a decisão de expor o que antes era ‘proibido’: “E falar de outros prazeres, eu gosto agora da mulherada falando de sexo. O sexo vinha para mim sempre como um setor proibido, onde as pessoas estão me espiando, são voyeur”, relembrou.

Hoje, Paolla considera questões envolvendo sua intimidade como ‘naturais’ e não vê problema em expor: “Assim, eu acho que é um lugar tão natural da nossa vida", disse a atriz, que afirmou não ter mais vergonha de expor seu corpo em cenas sensuais e também seu relacionamento com o cantor de pagode, que começou discreto em 2021.