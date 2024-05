Carolina Ferraz abraça maturidade: 'Não faço que tenho vinte anos'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Carolina Ferraz declara sobre maturidade e compartilha projetos na carreira

Aos 56 anos, Carolina Ferraz coleciona uma trajetória de sucesso dentro e fora da profissão. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abraça maturidade e comenta sobre esse período de sua vida: "Não faço que tenho vinte anos".

Nesta terça-feira, 14, Carolina marcou presença no lançamento do livro Senhora do Meu Destino, da atriz Susana Vieira (81). Durante a conversa, ela aproveitou para elogiar sua parceria com a veterana da televisão brasileira.

"Uma colega maravilhosa, além de uma grande atriz, né? Ela faz parte da história da teledramaturgia brasileira e, com certeza, ainda vai trazer muita surpresas para a gente. Daqui a pouco, ela ainda vai fazer um roteiro de uma peça, um roteiro de uma longa. Susana é muito animada e tem recursos para isso", brinca.

Carolina aproveitou a oportunidade para falar sobre maturidade. Ela está muito feliz com o atual momento de sua vida: "Eu estou sem maquiagem. Eu estou de óculos. Eu vivo minha vida muito bem. Minha pele está bem. Eu não faço de conta que eu tenho 20 anos. Eu estou feliz, sabe? Minha vida está ótima, e é isso. Agora, que venham os netos", declara

Desde 2016, Carolina Ferraz está afastada da função de atriz e trabalhando como apresentadora na Record. Ela está responsável pela apresentação do programa Domingo Espetacular. Durante a conversa, Carolina esclareceu sobre os boatos de que não pretende mais trabalhar como atriz.

"Na verdade, eu acho que estou migrando de uma área para outra. Eu acredito que preciso mergulhar agora nessa função, até mesmo para eu entender melhor [sobre jornalismo], amadurecer mais, me tornar uma apresentadora melhor, mas eu amo atuar. Eu só não quero mais fazer novelas! Porém, daqui a pouco eu estarei em uma peça, um longa. Daqui a pouco eu estou trabalhando de novo [como atriz]", menciona.

Longe das novelas desde 2016, a atriz explorou diversas outras facetas nos últimos anos. Inclusive, desenvolvendo livros de culinária. Ela também comanda ao lado de sua filha mais velha, Valentina Cohen (28) a marca CIMPLES.

