André Marques encara luta contra balança após parar de fumar

O apresentador André Marques comemorou dois meses sem fumar, mas confessou que engordou e que está se sentindo mais ansioso

André Marques usou as redes sociais nesta quarta-feira, 15, para dividir uma boa notícia com seus seguidores. Ele postou um vídeo em seu perfil oficial no Instagram e contou que está há dois meses sem fumar cigarro.

O apresentador revelou que não está tomando nenhum remédio para ajudar na lutra contra o vício, mas confessou que está mais ansioso, por isso acabou engordando 12 quilos. Além disso, ele explicou que decidiu parar de fumar após fazer alguns exames.

"Hoje eu completo dois meses sem fumar... Parei na cara, na coragem e no susto. Fiz alguns exames e o pulmão já estava meio com uns sinais óbvios de um fumante... Não vou mentir: hoje não sinto tanta vontade de fumar, eu lembro de fumar quando estou cozinhando, bebendo, mas, realmente, sei que foi uma melhor escolha pra mim. Não tô tomando remédio, tô indo na garra", contou.

André também falou sobre ter engordado após a decisão de abandonar o vício. "Esses dois meses me deram coisas boas e coisas ruins: doze quilos a mais, estou mais ansioso. A obesidade é uma luta que eu tenho há vários anos... Parei de fumar porque faz um baita mal, engordei um pouquinho, a obesidade também faz mal, mata e agora eu vou voltar a lutar contra ela...", completou o apresentador, ressaltando que quis compartilhar sua intimidade porque muitas pessoas mandaram mensagens dizendo que estavam se espelhando nele.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andre Marques (@euandremarques)

André Marques fala sobre período longe da TV

O ator e apresentador André Marques falou sobre a sua vida fora da TV aberta depois de encerrar o contrato com a Globo. Em entrevista no Pod People, ele contou que juntou o dinheiro suficiente ao longe sua trajetória para ter uma vida tranquila atualmente.

"Ganharia mais dinheiro se tivesse na TV aberta. Poderia dizer que sim. Mas eu fiz um pé de meia e não vou passar necessidade até o dia em que Papai do Céu me chamar e nem as minhas cachorras. Estou na ativa. As pessoas associam sucesso sempre a grana. E se você não faz sucesso está sem grana. Na verdade, todo mundo quer ficar famoso para ganhar grana. E a longo prazo, coisas interessantes, talvez vão te dar menos grana do que as baboseiras que dão muita grana", disse ele. Saiba mais!