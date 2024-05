Ex-BBB Munik Nunes se derrete em vídeo encantador com a filha

A ex-BBB Munik Nunes encantou os seguidores das redes sociais ao postar um vídeo com a filha, Catarina, que em breve fará um mês

A ex-BBB Munik Nunes explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 15, ao compartilhar um novo vídeo da filha, Catarina. A menina, fruto de seu relacionamento com Paulo Simão, nasceu no dia 19 de abril.

Em seu perfil oficial no Instagram, a mamãe de primeira viagem postou um vídeo em que aparece com a bebê no colo, enquanto admira e faz carinho em sua cabeça. Ao dividir o registro encantador, a influenciadora digital se derreteu pela herdeira.

"Te acompanhar é como ver a vida florescer a cada sorriso, olhar e pequenos gestos. Quero viver todos esses momentos, afinal eu sei que passa rápido e daqui a pouco você já vai estar correndo pela casa", declarou ela na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com o momento de conexão entre mãe e filha. "Que perfeição", disse uma seguidora. "O poder de ser mãe é inexplicável", escreveu outra. "A mamãe mais linda que sorte a Catarina tem", afirmou uma fã. "Um amor inexplicável", falou mais uma. "Lindas. Que Deus abençoe", comentou uma admiradora.

Confira o vídeo:

Munik encanta seguidores ao compartilhar ensaio da filha

Na última sexta-feira, 10, a ex-BBB Munik Nunes encantou os seguidores ao compartilhar o primeiro ensaio de fotos da filha, Catarina. Quase um mês após o nascimento da pequena, a influenciadora mostrou registros de seus primeiros dias de vida.

Nas fotos publicadas no Instagram, a primogênita está com um vestido branco com decorações de flores. Além de surgir com dois modelos de tiaras para deixar o look ainda mais bonito! Ela fez fotos em um balanço e segurando uma boneca de pano. "Não resisti e vim postar o ensaio Newborn da Catarina. Ela tava com 8 dias quando fez, agora já está com 21. Minha princesinha", disse ela. Confira!