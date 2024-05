Gisele Bündchen arrecada mais de R$ 4 milhões para Rio Grande do Sul

Gisele Bündchen tinha pedido doações em seu Instagram; a modelo, que nasceu no Sul do país, citou para que projetos o dinheiro será destinado

Nesta quarta-feira, 15, Gisele Bündchen compartilhou que o Fundo Luz Alliance, fundação de ajuda humanitária que criou em 2020, já arrecadou mais de R$4.532.000,00 para o Rio Grande do Sul. Ela ainda compartilhou que 16.750 pessoas já fizeram contribuições após a modelo fazer um apelo nas redes sociais.

Ela destacou nas redes sociais que essas doações vão ter um impacto positivo da vida de milhares de moradores do RS e mencionou os projetos para os quais sua fundação vai destinar o dinheiro, sendo elas: Instituto Cultural Floresta, Instituto Dunga de Desenvolvimento do Cidadão, Grupo Especialista em Resgate de Alto Risco (Gerar), Instituto Humus e Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul.

Foto: Reprodução / Instagram

Na semana, a top fez um comunicado em inglês nas redes sociais falando sobre a tragédia no sul do pais:“O meu estado natal, o Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, teve a pior tragédia de sua história. Fortes chuvas inundaram cidades inteiras na maior parte do estado, não é só uma ou duas cidades. São mais de 350 cidades afetadas", começou, em inglês.

"As pessoas não estão apenas perdendo suas casas, seus empregos, elas estão perdendo tudo e há muitos ainda a serem resgatados. Ninguém estava pronto para tal devastação", lamentou.

Com imagens do estado desolado pelas chuvas, a modelo explicou a gravidade da situação. "Cidades estão isoladas, estradas e pontes destruídas. As pessoas estão sem eletricidade, sem água limpa pra beber e muitos foram separados de seus entes queridos".

