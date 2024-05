Davi retorna ao RS e diz que vai prestar contas das doações que recebeu

'Não é qualquer pessoa que sai da sua casa', desabafou o campeão do BBB 24; Davi contou nas redes sociais que está a caminho do RS mais uma vez

O campeão do BBB 24, Davi Brito, fez uma live nesta quarta-feira, 15, anunciando que está indo para o Rio Grande do Sul, onde estava trabalhando como voluntário. Ele também falou sobre as doações que arrecadou e enfatizou que, depois de gerar desconfianças, que vai prestar contas de tudo.

O ex-BBB havia retornado à Bahia no fim de semana para passar o Dia das Mães com Elisângela Brito. Ele também aproveitou para cumprir um compromisso profissional nos últimos dias: "Estou indo em direção ao Rio Grande do Sul e lá tem uma equipe que já está preparando o local. Tudo direitinho, organizado, com ficha, com senha, para não ter bagunça e todo mundo pegar sua cesta básica", declarou.

Ele também detalhou o que conseguiu comprar com o dinheiro das doações. "O valor que eu consegui arrecadar deu 1.970 cestas básicas e de água foram 26 pallets de água. Estou organizando aqui os comprovantes, as notas fiscais, tudo direitinho para quando acabar essa última remessa de ajuda lá no RS eu postar no Instagram tudo que o que foi comprado, ok? Prestando contas, tem que ser idôneo", afirmou.

"Tem que prestar contas mesmo, porque o dinheiro veio do povo, o povo ajudou e o povo precisa saber para onde está indo o dinheiro. Eu vou estar mostrando tranquilamente. Agradeço a cada um de vocês que colaboraram e continuam ajudando certo", acrescentou.

Davi informou que, no momento, não irá mais pedir Pix, pois já conseguiu pagar da carreta de alimentos e a de água. "Vamos estar agora metendo a mão na massa. Vocês vão estar acompanhando tudo ao vivo", disse. "Não é qualquer pessoa que sai da sua casa duas vezes, que deixa seu conforto, que deixa a sua família para ir atrás para ajudar vidas, não é qualquer pessoa, entendeu? É só quem ama e quem quer fazer o bem", finalizou.

RESPONDEU OS COMENTÁRIOS

Davi decidiu se pronunciar e lamentou a onda de ataques que tem recebido por estar ajudando quem precisa. Em suas redes sociais, o ex-brother deixou claro que independente dos julgamentos, seguirá prestando seu auxílio no RS. "Eu sei que as pessoas às vezes me criticam muito e falam 'poxa, Davi está dando risada em foto, Davi está fazendo isso e aquilo'. Gente, eu estou ajudando aqui o pessoal", disse.