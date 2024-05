Flávia Alessandra revela curiosidades de vilã em Alma Gêmea: "Poucos perceberam"

A atriz Flávia Alessandra recordou algumas fotos dos bastidores da novela Alma Gêmea e falou sobre a criação da vilã Cristiana

Flávia Alessandra usou as redes sociais nesta quarta-feira, 15, para falar sobre a vilã Cristina, sua personagem na novela Alma Gêmea, que está reprisando no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo.

Em seu perfil no Instagram, a atriz recordou algumas fotos dá época em que estava gravando o folhetim e contou alguns detalhes de bastidores para construir de forma impecável a vilã, que fez bastante sucesso com o público.

"Para mim, construir uma vilã, requer uma combinação cuidadosa de psicologia, imagem, linguagem e subversão de expectativas. Quando eu recebo um papel, eu gosto de montar um moodboard e projetar a imagem que a personagem terá na percepção de quem assiste. Em cada detalhe eu busco ser uma ponte entre a personalidade e as intenções elaboradas em equipe e o sentimento provocado no imaginário do espectador", falou no começo do texto.

Em seguida, Flávia contou sobre como cada detalhe de sua personagem foi pensado. "A Cristina foi inspirada em grandes vilã e as vestimentas iam mudando de tonalidade conforme as maldades iam aparecendo, na época que a novela foi ao ar poucos perceberam, porque o envolvimento com a trama era realmente genuíno. Mexendo nos meus acervos encontrei alguns tesouros, impressos e escritos à mão. Olha que lindos! Agora no #valeapenaverdenovo vocês estão acompanhando #almagemea?", completou ela.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra se declara ao comemorar aniversário de Otaviano Costa

Nesta última segunda-feira, 13, Flávia Alessandra usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para o marido, o ator e apresentador Otaviano Costa. Para comemorar os 51 anos de vida do amado, a atriz compartilhou um vídeo com vários momentos do aniversariante em família e se declarou.

"Para o amor da minha vida que chegou tão rápido que nem me dei conta que era um amor antigo. Ele chora fácil, se emociona fácil, faz amigos fácil, mas não é pra qualquer um. Pai das nossas filhotas e avô dos nossos pets, filhão e maridão. Meu companheiro, meu ataque de riso e bobeirol, minha memória e preguiça. Feliz 51 meu amor. Dono de boas ideias… e olha que isso não é publi. Meu sonhador e realizador! Te amo amor público amor. Daqui até o infinito", escreveu. Confira a publicação!