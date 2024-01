Astrid Fontenelle e Fausto Franco renovam votos após 14 anos de casamento

Ao celebrar seus 14 anos de casamento, Astrid Fontenelle e Fausto Franco renovam seus votos em cerimônia intimista na Bahia; confira!

A atriz Astrid Fontenelle e seu marido, Fausto Franco, estão comemorando 14 anos de casamento. E em celebração dessa data especial, o casal decidiu renovador seus votos de casamento com uma cerimônia intimista na praia, realizada no Morro de São Paulo, na Bahia.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista abriu o álbum de fotos da cerimônia, onde o casal apareceu trocando beijos em suas alianças. Nos cliques, todos os convidados apareceram com roupas brancas ao celebrar a união com o pé na areia. Gabriel, o filho de 15 anos de Astrid e Fausto, também apareceu nos registros ao lado de seus pais.

Na legenda da publicação, a atriz celebrou a sua união com o marido e ainda falou um pouco mais sobre a cerimônia. "14 anos de casados em festa de renovação de votos. Tempo de reafirmar o AMOR, a amizade. Tudo feito por nós e nossos amigos sob as bençãos de Nossa Senhora, dos amigos e do mar!!

@faustoafranco, aquele que gosta de festa de arromba enquanto eu prefiro as pequenas rodas de amigos ao som de bossa nova. Fausto é meu mar tranquilo, eu sou seu fogo. E nas diferenças e nas curvas perigosas decidimos hoje seguir", declarou Astrid.

Já Fausto falou que a ideia da renovação foi de sua esposa ao publicar as fotos em seu perfil nas rede sociais. "Foi da forma que ela idealizou, no nosso cantinho na beira do mar. Renovação de votos com minha @astridfontenelle e o nosso @_gabrielfontenelle na cena. Bodas de Marfim, que venha as de Cristal agora", escreveu ele.

Nos comentários, alguns famosos fizeram questão de parabenizar o casal. "Que barato! Muito lindos vocês!!!", escreveu a atriz Drica Moraes."Que coisa lindaaaaa", declarou a atriz Carolina Dieckmann."Que lindooo. Muito amor pra vocês!!! Muitas renovações de votos e acordos", escreveu a atriz Mônica Martelli."Viva vocês", celebrou a apresentadora Eliana.

Confira as publicações:

